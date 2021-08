Bennet a Washington ha fatto addormentare Biden

Biden si incontra con il prenier israeliano per trattare importanti temi che riguardano la strategia USA in Medio Oriente, le garanzie che Israele richiede a Washington e il problema dell’Iran con il negoziato sull’accordo del nucleare.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ricevuto venerdì alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Naftali Bennett. Tuttavia, secondo un video diventato virale sui social network, il presidente degli Stati Uniti è sprofondato in un pisolino durante il suo primo incontro con Bennett.

La cosa ha suscitato ilarità e segno in molti commentatori che hanno osservato come Biden sia un presidente inadeguato al suo ruolo e una disgrazia per l’America.

Uno degli esponenti della Resistenza ha osservato che evidentemente gli argomenti che ha portato Bennet sono oltremodo noiosi e che il presidente Biden dovrà svegliarsi quando un’ondata di razzi lanciati dagli eroi della Resistenza palestinese o libanese colpirà gli occupanti israeliani e i loro complici americani.

Inoltre, il portavoce yemenita ha evidenziato che tali scene mostrano che la politica estera del regime sionista “fallirà” e che Israele sta attraversando un “periodo freddo” grazie a questi “noiosi discorsi” visibili nei loro incontri.



Il comportamento di Biden è stato ampiamente criticato sui social media. “Comandante nel sogno. Biden”, ha denunciato un utente su Twitter.

I risultati di un sondaggio del sondaggista Rasmussen Reports , pubblicato il 21 agosto, hanno mostrato che il 52% degli americani “non si fida” della capacità del presidente democratico, che è il presidente più anziano nella storia del paese nordamericano, di servire come Presidente degli Stati Uniti.

In effetti, Biden, 78 anni, è uno dei tre leader meno popolari nella storia degli Stati Uniti nei suoi primi 100 giorni di mandato, come indicato da un altro sondaggio congiunto condotto dalla rete statunitense ABC News e dal quotidiano The Washington Post , pubblicato domenica scorsa.

Fonte: HispanTv

Traduzione e sintesi: Luciano Lago