BDS denuncia: i metodi della polizia USA sono gli stessi adottati dalla polizia israeliana

da Redazione

La campagna di informazioni diffuse dal BDS afferma che la polizia americana ha ucciso George Floyd, usando uno dei metodi di soffocamento che ha imparato da Israele.

Il nero Floyd, di 46 anni, è morto il 25 maggio, quando è stato arrestato e ammanettato dalla polizia della città di Minneapolis, nello stato del Minnesota (nord). La trasmissione di un video che mostra un poliziotto bianco con il ginocchio attorno al collo ha moltiplicato le proteste in tutti gli Stati Uniti. con il motto “Non riesco a respirare”, in riferimento alle ultime parole di questo afro-discendente prima di morire.

Una petizione della campagna Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS), raccolta venerdì da vari media, accusa il regime di Tel Aviv di “aver addestrato” la polizia americana nei metodi di soffocamento e di aggancio con il ginocchio, che sono gli stessi metodi applicati molto di frequente contro i palestinesi nei territori occupati.

Tecnica della polizia israeliana: ginocchio sul collo del palestinese…

“Sappiamo che la polizia di Minneapolis è stata addestrata da istruttori israeliani … I dipartimenti di polizia usano tattiche israeliane per rispondere alle richieste dei dimostranti sulla sanità pubblica e sicurezza”, come si può leggere nella petizione firmata da centinaia di organizzazioni e individui dell’Università della California.

La maggior parte delle persone bloccate con ginocchio sul collo negli Stati Uniti sono nere

Di fatto, il ginocchio sul collo, il metodo che Derek Chauvin ha già esposto per “uccidere” Floyd “è lo stesso che è stato usato e perfezionato per torturare i palestinesi da parte delle forze di occupazione israeliane negli ultimi anni di pulizia etnica e sfratto della popolazione “, aggiunge la pubblicazione.

“Questa tecnica della polizia rappresenta il pane quotidiano dei palestinesi, hanno detto le fonti del BDS.

Quello che è successo all’afroamericano George Floyd è il pane quotidiano della gioventù palestinese, anche se non viene diffusa dai media occidentali e viene piuttosto oscurata per non creare problemi a Israele.

Tenendo conto di tutto ciò, BDS sottolinea che “Israele è da responsabilizzare per la brutalità della polizia americana, per avergli insegnato i metodi per utilizzare il soffocamento dei dimostranti.

Tecnica israeliana: Ginocchio sul collo del palestinese

La campagna filo-palestinese ha anche invitato l’Università della California a porre fine agli investimenti in società che traggono benefici dell’occupazione illegale israeliana delle terre palestinesi.

La violenza della polizia è la sesta causa di morte tra i giovani di origine africana negli Stati Uniti. Questi, secondo uno studio delle università del Michigan, Rutgers e Washington, hanno 2,5 volte più possibilità di morire per mano della polizia rispetto ai bianchi.

Nota: Dei neri e degli ispanici uccisi arbitrariamente dalla polizia USA si parla e ci sono organizzazioni che mettono in scena molte proteste. Gli omicidi dei palestinesi sono invece quasi sempre passati sotto silenzio. I palestinesi sono “figli di un Dio minore” e non godono di alcuna tutela.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago