BATTAGLIA PER LA REGIONE DI KHARKOV: LA NATO HA GUADAGNATO VANTAGGIO?

L’operazione offensiva delle forze armate dell’Ucraina e della NATO nella regione di Kharkov è stata pianificata dal comando militare statunitense. Nell’offensiva sono state coinvolte circa 200 unità di mezzi militari pesanti e fino a 9mila soldati. Secondo quanto riferito, ogni terzo soldato che operava sotto il gallone ucraino era cittadino di uno stato membro della NATO. Queste forze erano 4-5 volte superiori alle unità di DPR, LPR e Russia che difendevano le loro posizioni nella regione.

L’obiettivo principale dell’offensiva ucraina era un attacco sul fianco, l’accerchiamento e la successiva distruzione del raggruppamento russo nell’area di Balakleya, Kupyansk e Izyum.

Il comando russo ha previsto l’attacco di grandi forze dell’Ucraina e della NATO in questa direzione. Era consapevole che sarebbe stato estremamente difficile contenere l’offensiva del nemico con le forze di cui disponeva. Era anche quasi impossibile trasferire tempestivi rinforzi sufficienti senza indebolire altre aree su altre linee del fronte.

Valutando i rischi, l’esercito russo aveva deciso di lasciare posizioni debolmente fortificate e ritirare le truppe su nuove linee e raddrizzare le linee di comunicazione.

Prima dell’inizio dell’offensiva ucraina, i civili che hanno accettato di trasferirsi nel territorio della Federazione Russa sono stati evacuati dagli insediamenti minacciati.

Dal 6 all’11 settembre, le unità russe si erano ritirate in modo organizzato sotto la copertura di unità appositamente organizzate. Usando tattiche di difesa mobile, l’esercito russo ha distrutto il piano di Kiev e della NATO per circondare il raggruppamento russo.

Allo stesso tempo, l’esercito russo ha commesso errori evidenti. L’area davanti alle posizioni avanzate non è stata minata. Le unità in prima linea de facto non avevano più del 30 per cento del personale militare elencato. I soldati non erano adeguatamente dotati di armi anticarro. Ci sono stati anche fallimenti dell’intelligence in prima linea. Di conseguenza, la copertura dell’artiglieria del ritiro era inefficace nei primi giorni dell’offensiva ucraina.

Ora, il 12 settembre, le truppe russe sono state ritirate in nuove posizioni lungo la sponda orientale del fiume Oskol con perdite minime. Nel frattempo, entrambe le parti confermano che le unità ucraine e NATO hanno subito perdite significative in termini di manodopera.

Quasi l’intero territorio della regione di Kharkov è passato sotto il controllo di Kiev con danni minimi alle infrastrutture delle città. Immediatamente dopo aver preso il controllo degli insediamenti, l’esercito ucraino ha iniziato le repressioni contro la popolazione filo-russa, violando la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. I primi casi di esecuzioni erano già stati segnalati.

Grandi riserve russe vengono trasferite sui campi di battaglia. L’insediamento strategicamente importante di Krasny Liman non è stato ancora preso dall’esercito ucraino. I combattimenti continuano.

Ieri sera, attacchi missilistici hanno colpito i più grandi impianti elettrici dell’Ucraina orientale. Il crollo del sistema elettrico ha colpito le reti nelle regioni di Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Odessa, Donetsk e Kiev. Finora l’alimentazione non è stata ancora completamente ripristinata.

Il conflitto armato nell’Ucraina orientale si è finalmente trasformato in uno stato di guerra tra Russia e NATO con risultati imprevedibili per tutte le parti in conflitto.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago