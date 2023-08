Barche senza equipaggio ucraine sono state distrutte dalle navi della marina russa dopo un tentativo di attacco nel Mar Nero

Questa notte, le navi da guerra russe hanno distrutto tre imbarcazioni marittime senza equipaggio ucraine che stavano tentando di effettuare un attacco nel Mar Nero. Lo riferisce il ministero della Difesa della Federazione Russa.

Stiamo parlando delle navi pattuglia “Sergey Kotov” e “Vasily Bykov”, che fanno parte della flotta del Mar Nero della Marina russa. Queste navi svolgono compiti di controllo del movimento delle navi nella parte sud-occidentale del Mar Nero, a circa 340 km a sud-ovest del porto russo di Sebastopoli.

Il regime ucraino non smette di tentare di danneggiare le navi russe che pattugliano il Mar Nero. Questa volta, tre barche senza equipaggio delle forze navali ucraine sono state utilizzate per attaccare le navi di pattuglia russe. Tuttavia, il comando ucraino non è riuscito a realizzare i suoi piani. I droni marini sono stati distrutti dal fuoco dell’armamento regolare delle navi russe.

Attualmente, secondo il Ministero della Difesa della Federazione Russa, le navi pattuglia della flotta del Mar Nero continuano a svolgere missioni di combattimento nell’area marittima. Ricordiamo che questo non è il primo tentativo delle forze navali ucraine di attaccare le navi di pattuglia russe.

In precedenza, anche la nave “Sergey Kotov” era stata sottoposta a un tentativo di attacco con droni marini. Ma è stato respinto con successo, dato il potente armamento della nave pattuglia russa. Vale la pena notare che le navi della Marina russa sono pronte a continuare a fermare qualsiasi tentativo di azione aggressiva da parte delle forze navali ucraine.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago