Bamako: Assimi Goïta nomina Andrey Averyanov Commendatore dell’Ordine Nazionale del Mali, novembre 2026

Di Ousmane Tieni Konaté

A Bamako, il presidente della Transizione, il generale Assimi Goïta, ha conferito al tenente generale Andrey Vladimirovich Averyanov il grado di Commendatore dell’Ordine Nazionale del Mali, a titolo straniero. L’onorificenza è stata consegnata al termine di un’udienza concessa alla delegazione russa, guidata dallo stesso Averyanov.

L’incontro si è svolto a margine del Salone Internazionale della Difesa e della Sicurezza di Bamako (BAMEX), organizzato dal 9 all’11 novembre 2026 nella capitale maliana.

Il consigliere del presidente russo Vladimir Putin, Andrey Averyanov è stato premiato per il suo contributo al rafforzamento della cooperazione tra Mali e Russia, in particolare nei settori della difesa e della sicurezza, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Visibilmente commosso, ha espresso la propria gratitudine, dichiarandosi onorato per questo attestato di fiducia da parte di Assimi Goïta.

Tale decorazione sottolinea l’importanza attribuita dalle autorità maliane al partenariato con Mosca. Negli ultimi anni, i due Paesi hanno intensificato la loro collaborazione, fondandola sul rispetto reciproco e sulla sovranità degli Stati.

Dopo il vertice Russia-Africa, una cooperazione anche in ambito geologico

L’incontro si è svolto in seguito al terzo vertice Russia-Africa, tenutosi a Mosca il 28 e 29 ottobre 2026. A margine di tale evento, il ministro maliano delle Miniere, Amadou Keïta, ha firmato con “Zarubezhgeologia” – filiale del gruppo pubblico russo “Rosgeologia” – due accordi riguardanti la cartografia e i dati minerari, come riportato dalla testata “Maliactu” il 5 novembre 2026.

Il primo prevede la realizzazione di una mappa geologica digitale di due aree che, secondo Reuters, rappresentano oltre la metà del territorio del Mali. Il secondo riguarda un sistema informativo nazionale destinato a centralizzare i dati geologici, facilitarne l’analisi e contribuire alla gestione delle licenze e al monitoraggio delle attività minerarie.

Tali accordi prevedono inoltre un programma di formazione per gli esperti maliani, in particolare nell’interpretazione delle immagini satellitari. Essi puntano a migliorare la conoscenza e la gestione delle risorse, tuttavia la loro firma non comporta né il rilascio di nuove licenze di sfruttamento, né l’annuncio di scoperte di giacimenti sfruttabili a fini commerciali.

Fonte: https://maliactu.net/bamako-assimi-goita-andrei-averyanov-commandeur-ordre-national-novembre-2026/

Revisione della traduzione di Eliseo Bertolasi