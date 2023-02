AZIONI DI COMBATTIMENTO RUSSE SU LARGA SCALA IN UCRAINA PREVISTE A FEBBRAIO

.

Una nuova ondata di attività è prevista per l’operazione militare speciale russa nel mese di febbraio. I recenti cambi al comando dell’operazione sembrano essere stati attentamente pianificati per elevare il combattimento a un nuovo livello e molti degli obiettivi strategici di Mosca potrebbero presto essere raggiunti, cambiando radicalmente il corso del conflitto.

Secondo le informazioni fornite dai militari russi, è in preparazione una grande offensiva per il periodo tra febbraio e inizio marzo. Gli informatori affermano che gli obiettivi saranno:

Raggiungere i confini delle regioni recentemente reintegrate nella Federazione Russa, pacificando i nuovi oblast;

catturare Nikolaev, Odessa, così come l’intera costa del Mar Nero, raggiungendo la Transnistria;

conquistare Kiev, costringendo alla capitolazione politica del regime neonazista fino all’inizio di marzo.

Il territorio della Bielorussia diventerà il principale trampolino di lancio per la prossima offensiva.

I militari russi mobilitati vengono addestrati nei campi di addestramento in Bielorussia, dove sono concentrati pesanti equipaggiamenti militari e aerei da combattimento.

Una grande forza di bombardamento è pronta all’azione. Inoltre, le forze russe in Bielorussia hanno raccolto informazioni strategiche sulla posizione delle unità ucraine, principalmente sulla difesa aerea di Kiev, raccogliendo dati di intelligence che verranno utilizzati per pianificare gli attacchi.

Parallelamente alla Bielorussia, anche Zaporozhye e Lugansk sono zone chiave per la strategia russa. Si prevede che attacchi massicci arriveranno da queste regioni durante l’offensiva, distruggendo le unità nemiche in un breve periodo di tempo che consentirà una rapida avanzata russa sul campo di battaglia, raggiungendo le zone elencate nei suddetti obiettivi.

Fonti riferiscono inoltre che, affinché l’offensiva abbia successo, le forze russe si concentreranno sul blocco di tutte le linee di rifornimento del nemico. La principale via di arrivo dei rifornimenti in Ucraina è il confine con la Polonia, dove avviene il transito delle munizioni e degli equipaggiamenti militari della NATO.

Forze russe in Bielorussia

Le condizioni del campo di battaglia, infatti, sembrano favorevoli al raggiungimento di questi obiettivi. Le forze ucraine sono attualmente esauste e deboli. D’altra parte, i soldati russi mobilitati sono pienamente preparati a impegnarsi in combattimenti ad alta intensità. Inoltre, le posizioni dell’artiglieria russa in Bielorussia e nei territori liberati sono in una posizione privilegiata, il che aumenta notevolmente le possibilità di vittoria nella prossima offensiva.

Valery Gerasimov, capo di stato maggiore delle forze armate russe, è stato promosso alla posizione di comandante delle forze congiunte della Federazione russa nella zona di operazioni militari speciali. L’arrivo al potere di Gerasimov sembra essere stato un passo verso la fase finale dell’operazione militare speciale.

Il suo predecessore, il generale Surovikin, ha svolto un ruolo importante mentre era al comando. Veterano della Cecenia e della Siria e con una vasta esperienza nell’antiterrorismo, Surovikin è stato nominato al posto in un momento in cui le azioni terroristiche ucraine erano in aumento. Ha raggiunto l’obiettivo di neutralizzare il potenziale offensivo del nemico con le sue forti azioni sull’infrastruttura critica ucraina, salvando allo stesso tempo migliaia di vite russe con la sua politica di evitare la guerra di trincea e dare la priorità ai bombardamenti a lunga distanza. Ora, tuttavia, l’operazione militare speciale necessita di una nuova direzione.

E questo è stato il motivo principale della nomina di Valery Gerasimov. Come Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, è senza dubbio l’ufficiale russo più prestigioso e quindi l’uomo giusto per guidare le mosse più decisive dell’operazione. L’obiettivo ora non è più quello di spezzare il potenziale offensivo del nemico, ma di costringere il regime neonazista di Kiev alla capitolazione attraverso una massiccia offensiva.

Dopo tanti tentativi russi di negoziare una soluzione pacifica, con il governo ucraino che li ignorava e insisteva su un’irresponsabile campagna militare, ora sembra non esserci altra possibile fine del conflitto se non un’offensiva russa abbastanza forte da liberare l’intera costa ucraina e catturare Kiev.

Scritto da Lucas Leiroz , ricercatore in Scienze Sociali presso l’Università Federale Rurale di Rio de Janeiro; consulente geopolitico

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago