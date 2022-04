Azione militare clandestina

I combattenti britannici che hanno combattuto in Iraq e poi in Siria a fianco delle YPG curde non hanno avuto molta fortuna nell’Europa orientale. Sono presentati come mercenari e persino volontari. Combattono a Mariupol e Kharkov, compiono azioni di sabotaggio ovunque e assistono le forze di Azov, Aidar e Praviy Sektor in combattimenti asimmetrici nelle aree urbane. Non sono i soli.

Molti titolari di passaporti statunitensi si trovano nella stessa situazione. Molti sono morti. Altri sono stati catturati. Alcuni stanno iniziando a comparire in fotografie e video. Tutti dicono che sono finiti in Ucraina per puro caso e che stavano svolgendo solo ruoli logistici minori. Quasi tutti dicono che vogliono solo andare a casa.

Inserimento con paracadutismo nel nord della Siria, data sconosciuta. A sinistra nella foto: Aiden Aslin presentato come un mercenario britannico, una comoda copertura per mascherare un’azione clandestina sul territorio di un Paese con il quale ufficialmente non esiste lo stato di guerra. Un altro britannico che non è in questa foto è apparso in custodia.

Aprile 2022: gli “Happy Days” di Aslin sono finiti. L’incontro con il calcio di un Kalashnikov gli ha lasciato un segno sulla fronte destra…

Dal 2001, l’ascesa delle compagnie militari private è stata una tendenza forte, il più delle volte incoraggiata dai governi come parte di strategie di egemonia e influenza. È anche un business che ruota attorno alla fabbrica della guerra. Queste società hanno una cosa in comune: sono profondamente legate ai governi, ai gruppi di interesse e alla spesa pubblica. Consentono inoltre di camuffare l’azione clandestina e di smentirla se le cose non vanno come previsto.

Oltre a canadesi, americani, olandesi, polacchi e danesi, quasi tutto il personale SAS è in Ucraina. Lo hanno sognato. Sono ben serviti. Stanno combattendo i russi attraverso gli ucraini. Non è facile. Azovstal è diventato un inferno.

La guerra non andrà avanti per sempre. È il dopoguerra che preoccupa e annuncia grandi problemi in Europa per gli anni a venire. Su questo punto non ci sono dubbi, è stato seminato il caos.

Fonte: Strategika 51

Traduzione: Luciano Lago