Azienda israeliana, non cinese, beccata a esportare il suo “modello autoritario”





Il governo israeliano firma individualmente nuove licenze di esportazione per la tecnologia di sorveglianza dell’azienda

I politici e gli esperti di Washington hanno a lungo avvertito che la Cina sta cercando di erodere la democrazia globale ed “esportare il suo modello autoritario”, ma il colpevole dietro le rivelazioni esplosive di spionaggio di questa settimana sembra essere il più stretto alleato militare dell’America in Medio Oriente: Israele.

Una società di sorveglianza privata israeliana ha venduto spyware a diversi governi per l’utilizzo in indagini sul terrorismo e criminali, ma alcuni governi lo hanno utilizzato su giornalisti, attivisti, dirigenti aziendali e politici , ha rivelato domenica un’indagine di un consorzio di 17 organizzazioni dei media.

Rapporti del The Guardian e del Washington Post, tra gli altri, affermano che NSO Group, un’azienda israeliana privata con legami con lo stato, ha sviluppato e venduto licenze governative per fornire software di hacking chiamato “Pegasus”. Lo strumento è in grado di penetrare negli smartphone, concedendo l’accesso ai loro dati più sensibili e attivando da remoto funzionalità come fotocamere e microfoni.

Le indagini su un sistema di dati trapelato contenente 50.000 numeri di telefono hanno concluso che potrebbe essere stato un elenco di possibili obiettivi compilato da 10 paesi con licenze per utilizzare tale strumento. Tra questi ci sono diversi paesi autoritari o sempre più considerati “non democratici”, come il Kazakistan, gli Emirati Arabi Uniti e l’Ungheria , così come altri vicini agli Stati Uniti, tra cui Arabia Saudita, India e Messico.

1.000 persone distribuite in 50 paesi diversi sono state identificate come aventi numeri nell’elenco. Secondo il Washington Post , tra loro ci sono “diversi membri della famiglia reale araba, almeno 65 dirigenti aziendali, 85 attivisti per i diritti umani, 189 giornalisti e più di 600 politici e funzionari governativi”. Ciò include Robert Malley, il principale negoziatore su l’Iran per conto dell’amministrazione Biden, e giornalisti per la CNN, l’Associated Press, il Wall Street Journal e il New York Times.

L’analisi forense di 67 telefoni implicati ha rilevato che 37 mostravano tracce di penetrazione tentata o riuscita; i risultati per i restanti 30 erano “inconcludenti”, ma non escludevano definitivamente un tentativo di hacking. “Dopo l’inizio delle indagini”, ha riportato il Post , “diversi giornalisti del consorzio hanno appreso che loro o i loro familiari erano stati attaccati con successo con lo spyware Pegasus”.

Timothy Summers, un ex ingegnere della sicurezza informatica nella comunità dell’intelligence statunitense citato dal Post , ha descritto Pegasus come uno strumento “eloquentemente sgradevole” che potrebbe essere utilizzato per “spiare quasi l’intera popolazione mondiale”.

Lo strumento è stato sviluppato da ex cyberspie israeliane una decina di anni fa ed è in uso almeno dal 2016. NSO Group conta con 60 agenzie di intelligence, militari e forze dell’ordine in 40 paesi come clienti e il Post definisce l’organizzazione come un “leader mondiale nel settore dello spyware privato in crescita e in gran parte non regolamentato”.

Da parte sua, NSO ha contestato i risultati dell’indagine. Si sostiene che i contratti di licenza stipulare Pegasus sono da utilizzare solo per il terrorismo e indagini penali, e che conduce un processo di valutazione rigoroso rispetto dei diritti umani in potenziali clienti. Ha negato che i dati trapelati costituissero un elenco di obiettivi e ha affermato di aver rescisso i contratti con cinque governi per preoccupazioni su potenziali abusi.

Il Ministero della Difesa israeliano regola da vicino NSO e firma individualmente nuove licenze di esportazione per la sua tecnologia di sorveglianza, rendendo probabile che il programma fosse ben noto se non approvato dai più alti livelli del governo israeliano.

Meno di 24 ore dopo che questa bomba è scoppiata, gli Stati Uniti si sono uniti all’Unione Europea, alla NATO, al Giappone e ai suoi alleati “Five Eyes” in un blitz mediatico di lunedì mattina accusando la Cina di aver orchestrato una campagna globale di cyber hacking, incluso un grande attacco a Microsoft prima divulgato a marzo.

Sebbene le agenzie di intelligence statunitensi prendano di mira la Cina nel cyberspazio per ragioni non commerciali, non c’è dubbio che la Cina sia un attore altamente aggressivo con una lunga storia di obiettivi di aziende, università e agenzie governative; è anche uno dei principali esportatori di alcune apparecchiature di sorveglianza ad alta tecnologia, sebbene gli Stati Uniti e altre democrazie non siano molto indietro.

Inoltre, non c’è dubbio che se un’azienda cinese venisse trovata a vendere spyware a potenzialmente dozzine di governi, alcuni dei quali lo hanno poi utilizzato per prendere di mira attivisti e giornalisti, sarebbe additata come un esempio emblematico di come la Cina stia “esportando il suo modello autoritario”. ” o “esportando la sua ideologia”, aggiungendo benzina sul fuoco dell’amministrazione Biden che sta conducendo una grande lotta globale tra democrazie e autocrazie per vincere nel 21° secolo.

Quale ideologia sta esportando uno dei partner militari e politici più vicini all’America quando vende Pegasus a regimi che violano i diritti con una supervisione limitata? Il governo degli Stati Uniti era a conoscenza di questa pratica e, in caso affermativo, per quanto tempo? Cosa faranno gli Stati Uniti e la loro coalizione di “democrazie” per ritenere Israele responsabile dell’erosione delle norme democratiche globali?

Lobby Israeliana

È improbabile che l’amministrazione Biden e il Congresso offrano risposte sostanziali a una qualsiasi di queste domande – nonostante il fatto che Washington abbia molta più influenza su Israele di quanto non abbia sulla Cina – dà credito all’argomento che essere considerato una minaccia alle “regole liberali- ordine basato” riguarda più chi sei che cosa fai.

Segnala alla Cina e ad altri che, fintanto che sosterrai il potere e il primato occidentali, otterrai un passaggio; finché lo sfidi, sarai una minaccia. Se è così, cosa ha da guadagnare la Cina dall’esercitare moderazione e cosa ha da perdere dall’intraprendere azioni aggressive come l’hacking di Microsoft ?

Poco o niente. Se la Cina crede di essere in una lotta globale con l’Occidente semplicemente per il potere e la posizione, allora non ha molto senso rinunciare a qualsiasi opportunità di ottenere un vantaggio strategico, indipendentemente dal contraccolpo occidentale che produce.

Fonte: Responsiblestatecraft

Traduzione: Luciano Lago