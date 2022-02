Avviso Ugente agli USA dal Ministero della Difesa della RPC: annullare immediatamente tutti gli accordi e fermare i legami militari USA-Taiwan





Mentre le tensioni sono al massimo tra la NATO e la Russia, il ministero della Difesa della Repubblica Popolare Cinese ha risposto con un ultimatum alle vendite di armi statunitensi a Taiwan: ritirare immediatamente e fermare i legami militari USA-Taiwan.

Reference News Network riportato il 10 febbraio. Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa satellitare russa del 9 febbraio, il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian ha affermato il 9 febbraio che il futuro di Taiwan risiede nella riunificazione nazionale e la sicurezza di Taiwan non si trova affatto nelle armi statunitensi vendute a Taiwan.

Secondo i rapporti, la “Defense Security Cooperation Agency” del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato il 7 febbraio che gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di attrezzature e servizi del sistema di difesa missilistica Patriot alle autorità di Taiwan per un valore di circa 100 milioni di dollari.

In risposta alla domanda di un giornalista, Wu Qian ha affermato che le vendite di armi statunitensi alla regione cinese di Taiwan hanno gravemente violato il principio della Cina unica e i tre comunicati congiunti sino-americani, in particolare il comunicato del 17 agosto, hanno gravemente interferito negli affari interni della Cina, e ha danneggiato la sovranità e gli interessi di sicurezza della Cina. , minando le relazioni tra i due paesi e le due forze armate e mettendo in pericolo la pace e la stabilità dello Stretto di Taiwan.

La Cina esprime forte insoddisfazione e ferma opposizione a questo, e ha presentato solenni rimostranze alla parte statunitense.

Il portavoce ha sottolineato che esiste una sola Cina al mondo e Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese. La Cina esorta vivamente gli Stati Uniti a ritirare immediatamente il suddetto piano di vendita di armi a Taiwan, interrompere i legami militari USA-Taiwan e smettere di inviare segnali sbagliati alle forze separatiste “indipendenza di Taiwan”, in modo da evitare gravi conseguenze per l’esercito sino-americano nlle relazioni, per mantenere pace e stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan.

Wu Qian ha sottolineato che il futuro di Taiwan risiede nella riunificazione nazionale e la sicurezza di Taiwan dipende dagli sforzi congiunti dei compatrioti su entrambi i lati dello stretto secondo il principio della Cina unica, non dalle vendite di armi statunitensi a Taiwan. L’Esercito popolare di liberazione cinese adotterà tutte le misure necessarie per difendere fermamente la sovranità nazionale e l’integrità territoriale, contrastare risolutamente qualsiasi forma di interferenza esterna e tentativi separatisti di “indipendenza di Taiwan” e continuare a portare avanti il ​​processo di riunificazione nazionale.

Nel corso dell’ultimo vertice svoltosi a Pechino fra i leader della RPC e dela Federazione Russa, il presidente Vladimir Putin ha fermamente ribadito il suo sostegno alle rivendicazione della Cina su Taiwan ed ha affermato che per la Russia esiste una sola Cina e tale questione rientra negli affari interni di Pechino.

Navi della RPC in esercitazione vicino a Taiwan

Nota: Gli osservatori internazionali suggeriscono che la RPC, in risposta alla prospettiva di fornitura di armi USA all’isola di Taiwan, potrebbero decidere il blocco aeronavale dell’Isola per impedire l’arrivo di qualsiasi unità navale USA e tenere sotto controllo della Cina il tratto di mare e lo spazio aereo corrispondente. A questo fine segnalano l’avvicinamento di un notevole numero di unità navali cinesi alle acque dell’isola e lo stato di pre-allarme in cui è entrata la flotta cinese.

Si profila quindi un braccio di ferro nel Mar cinese meridionale fra la Cina, gli Stati Uniti ed i loro alleati.

Fonti: Reference Network – Mill.news.sina.com

Traduzione e nota: Luciano Lago