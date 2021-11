Avviso del presidente Putin agli USA ed alla NATO: lo schieramento di armi d’attacco della NATO in Ucraina è la nostra linea rossa

Il presidente russo Vladimir Putin avverte che qualsiasi espansione delle infrastrutture militari della NATO in Ucraina attraversa la linea rossa del paese eurasiatico.

A margine del VTB Investment Forum ‘Russia Calls’, tenutosi questo martedì, Putin ha chiarito che l’espansionismo dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) in Ucraina è un azione che attraverserà la linea rossa della Russia, ed ha esortato coloro che danno l’ordine di avvicinarsi sempre di più ai confini della Russia di affrettarsi a revocare la loro decisione (prima che esia troppo tardi).

Il presidente russo ha anche espresso preoccupazione per il fatto che vicino ai suoi confini si stiano svolgendo esercitazioni militari su larga scala, compresi alcuni movimenti non pianificati nella regione.

Nello sviluppare la sua posizione, Putin ha chiarito che non esiste una risposta razionale all’espansione della NATO e alle sue minacce nei suoi confronti, sottolineando che la Russia darà una risposta simmetrica allo spiegamento di armi d’attacco in Ucraina che minacciano Mosca.

“Se sul territorio dell’Ucraina compaiono armi d’attacco che raggiungono Mosca in 7-10 minuti, e in 5 minuti nel caso di armi ipersoniche (…) dovremo creare qualcosa di simile contro coloro che ci minacciano” , ha affermato Putin.

Inoltre, il capo dello Stato ha fatto riferimento all’ultimo test riuscito della versione navale dei missili ipersonici Zircon – capaci di superare nove volte la velocità del suono -, spiegando che saranno operativi dall’inizio del 2022.

Negli ultimi anni, la Russia ha modernizzato gran parte delle sue armi, inclusi missili, caccia e carri armati, per far fronte a possibili attacchi contro la sua sicurezza da parte delle forze degli Stati Uniti e dei suoi alleati della NATO, schierati nei paesi vicini alla Federazione Russa.

Come sottolineano gli esperti, inclusi gli americani, la potenza militare della Russia supera quella degli Stati Uniti e dei paesi della NATO per i suoi armamenti moderni, che sono in grado di affrontare le minacce nemiche.

Nel frattempo, la NATO ha recentemente intensificato le sue attività sotto forma di esercitazioni e dispiegamento di navi da guerra nella regione strategica, una mossa che potrebbe suscitare una risposta dalla Russia lungo i suoi confini occidentali.



Il capo dello Stato ha sottolineato che il Cremlino è preoccupato per le manovre militari vicino ai confini russi. Ha ricordato le recenti esercitazioni nel Mar Nero, rilevando che a venti chilometri dal confine volavano bombardieri che, a bordo, come sapete, portano armi a guida di precisione, e forse armi nucleari. Tutto ciò rappresenta una minaccia per la sicurezza della Russia.

In precedenza, nel rispondere alle domande dei partecipanti al forum, il Presidente ha anche toccato il conflitto in Donbass. Ha ricordato che i media hanno scritto sulla minaccia dell’invasione delle truppe russe all’inizio di quest’anno, ma i loro rapporti non sono stati confermati.

Dal Cremlino continuano a condannare le azioni destabilizzanti e provocatorie dell’Occidente, e mettono in guardia contro ritorsioni contro qualsiasi stato che violi la sovranità nazionale russa.

Fonte: Hispantv – RT Actualidad

Traduzione e sintesi: Luciano Lago