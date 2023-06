Avviso ai lettori

Come preavvisato, dopo aver bonificato il sito dalla massa di spam, conseguenti all’attacco hacker di cui siamo stati oggetto, abbiamo provveduto a riattivare i commenti sul sito controinformazione.info.

Avvisiamo i lettori che saranno cestinati i commenti sconvenienti che presentino insulti, termini troppo volgari, bestemmie ed altro che non sono ammessi sul nostro blog.

Ci scusiamo per la lunga sospensione dei commenti ma non è dipeso da noi.

Cordiali saluti a tutti i lettori……

La Redazione

Luciano Lago