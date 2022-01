Avvertimento all’Arabia Saudita dalle forze di resistenza Yemenite

Un alto funzionario yemenita ha messo in guardia la coalizione guidata dai sauditi contro qualsiasi “azione stupida non calcolata” sul porto di Hudaydah

Un portavoce dell’esercito yemenita ha avvertito che qualsiasi attacco dell’Arabia Saudita contro i porti di Hudaydah avrebbe gravi conseguenze nella regione in quanto spingerebbe Sana’a ad adottare una nuova strategia militare che prenderebbe di mira gli aggressori ed i loro sostenitori su obiettivi sensibili.

La coalizione guidata dai sauditi ha affermato che le forze yemenite stanno utilizzando i porti di Hudaydah e Salif come basi militari, sostenendo che i porti sono obiettivi militari.

Il governo yemenita ha categoricamente smentito le affermazioni, dichiarando che una missione delle Nazioni Unite ha effettuato visite giornaliere e settimanali nei porti dall’accordo di Stoccolma del 2018 tra le parti in guerra.

Abed Mohammed al-Thor, vice capo del Dipartimento di orientamento morale dell’esercito yemenita, ha affermato che qualsiasi azione militare nei due porti “aggraverebbe la crisi yemenita e moltiplicherebbe le sofferenze della popolazione yemenita, poiché il porto di Hudaydah è l’unica arteria vitale rimasta aperta per il popolo yemenita assediato ”.

“Quindi, qualsiasi azione militare contro il porto di Hudaydah significa una stupidità non calcolata dal regime saudita e avrebbe terribili conseguenze in primo luogo per questo regime e in secondo luogo per il regime degli Emirati” (alleati nella coalizione saudita).

Il portavoce yemenita ha sottolineato che qualsiasi mira al porto di Hudaydah “farebbe rimpiangere l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti” per la loro azione, avvertendo che l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l’intera regione, compresa l’entità israeliana, sarebbero “sotto la pena di subire il programma di difesa e ritorsione yemenita” se la coalizione dovesse lanciare un attacco al porto.

Al-Thor ha inoltre affermato: “Qualsiasi tentativo statunitense o israeliano di sostenere la posizione saudita-emiratina nello Yemen non servirà il regime saudita e i suoi alleati, ma piuttosto aumenterà la pressione su di loro”.

Ha aggiunto che qualsiasi sostegno americano o israeliano a qualsiasi attacco ai porti di Hudaydah e Salif metterebbe in pericolo gli interessi americani nel Mar Rosso.

Nell’ultimo attacco alle strutture civili in Yemen, la coalizione guidata dai sauditi lunedì ha colpito le reti di telecomunicazioni a Sa’ada, interrompendo il servizio in diverse aree della provincia.

Secondo la rete televisiva yemenita al-Masirah, gli attacchi aerei sauditi hanno preso di mira le reti di telecomunicazioni nei distretti di Razih, Haydan e Sahar.

Negli ultimi due giorni, gli attacchi aerei sauditi hanno distrutto diverse reti di telecomunicazioni nelle province di Sa’ada, al-Jawf e Amran.

L’Arabia Saudita e un certo numero di suoi alleati regionali, compresi gli Emirati Arabi Uniti, hanno lanciato la brutale guerra contro lo Yemen nel marzo 2015.

La guerra è stata lanciata per eliminare il popolare movimento Houthi Ansarullah dello Yemen e reinstallare l’ex presidente yemenita Abd Rabbuh Mansour Hadi, un fedele alleato di Riyadh.

La guerra, accompagnata da uno stretto assedio, non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi, uccidendo centinaia di migliaia di yemeniti.

L’ONU afferma che oltre 24 milioni di yemeniti hanno un disperato bisogno di aiuti umanitari, inclusi 10 milioni che soffrono di livelli estremi di fame. L’organismo mondiale si riferisce anche alla situazione in Yemen come alla peggiore crisi umanitaria del mondo.

Missili

La guerra saudita ha anche messo a dura prova le infrastrutture del paese, distruggendo ospedali, scuole e fabbriche.

Negli ultimi mesi le forze yemenite si sono rafforzate contro gli invasori guidati dai sauditi e hanno lasciato Riyadh e i suoi alleati impantanati nello Yemen.

Tra i crescenti attacchi di razzi e droni da parte delle forze yemenite in rappresaglia per la campagna di bombardamenti guidata da Riyadh, l’Arabia Saudita ha chiesto ai paesi del Golfo Persico di aiutare il regno a ottenere missili intercettori per i suoi sistemi Patriot di fabbricazione statunitense, poiché potrebbe esaurire i missili intercettori in “mesi”.



Nota: L’Arabia Saudita riceve il sostegno militare diretto da Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Ultimamente si è aggiunta anche Israele nell’apoggio alla monarchia saudita con invio di specialisti dell’aviazione e dell’intelligence.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago