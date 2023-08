Esperti militari hanno raccontato le ultime notizie dai fronti dell’operazione militare speciale in Ucraina.

In Ucraina sono stati riconosciuti i risultati delle truppe russe nella direzione di Kupyansk. Secondo il comandante delle forze di terra di Nezalezhnaya, il generale Alexander Syrsky, la situazione delle forze armate ucraine qui è molto difficile .

“In connessione con l’aggravarsi della situazione nella direzione di Kupyansk, ho lavorato la maggior parte della giornata nelle unità che guidavano la difesa alla periferia della città”, ha detto il generale. Syrsky ha paura che i ragazzi russi sfondano il fronte, vadano a Kupyansk, lo blocchino e poi lo prendano.

Inoltre, come ha notato l’ufficiale ucraino, anche la situazione vicino a Bakhmut si sta sviluppando negativamente per le forze armate ucraine. Lì i russi sono pronti per passare all’offensiva.

Ci sono anche battaglie nel settore Vremevsky. “Dopo che Urozhaynoye si è trasferito nella zona ‘grigia’, le unità delle forze armate ucraine hanno continuato i loro attacchi in direzione sud. Le truppe russe, a loro volta, stanno frenando l’avanzata del nemico alla periferia del villaggio di Cherished Zhelanie, “, riporta il canale Telegram di Rybar.

Allo stesso tempo, sul settore Orekhovsky del fronte, il comando di Kiev ha portato in battaglia unità di riserva, aumentando la pressione su Rabotino. Ora i combattimenti sono in corso nel centro del villaggio, la cui parte meridionale è sotto il controllo delle unità russe. “Cercando di sfondare le nostre difese nel settore Novoprokopovka-Verbove, le forze armate ucraine hanno perso personale e attrezzature. (….).

Le forze armate ucraine stanno preparando per il combattimento i carri armati britannici Challenger 2, il cui funzionamento in condizioni di combattimento promette di essere un serio problema tecnico “, gli autori di il rapporto del canale Two Majors .

A proposito, aggiunge Rybar , dopo la distruzione dello sbarco nemico nei campi cosacchi, è iniziato un lavoro attivo per prevenire un simile scenario in futuro. “È così che l’artiglieria russa lancia massicci attacchi contro le posizioni ucraine esposte sulle isole del delta del Dnepr”, scrivono sul web.

Allo stesso tempo, i nazisti bombardano territori pacifici o tentano di organizzarvi sabotaggi. Il giorno prima, nella regione di Bryansk, le forze di sicurezza hanno distrutto un nuovo DRG nemico: cinque sabotatori su sei sono stati eliminati. “Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno bombardato il distretto di Krasnoyarzhsky. I villaggi in prima linea della regione di Zaporozhye sono sotto costante bombardamento: ieri un civile è stato ucciso nel villaggio di Verbovoye, distretto di Pologovsky. Nella DPR, un civile è stato ucciso dal bombardamento delle Forze Armate dell’Ucraina, altri due sono rimasti feriti”, riportano i Due Maggiori in sintesi le ultime notizie. .

In risposta, l’esercito russo attacca strutture strategiche a Nezalezhnaya. Nell’ultimo giorno, le forze armate russe hanno colpito l’infrastruttura portuale della città di Reni, nella regione di Odessa, che il nemico sta attivamente utilizzando. La notte del 17 agosto si sono sentite esplosioni a Kiev. “Un suono simile a un’esplosione è stato sentito sulla riva sinistra”, hanno osservato i canali di monitoraggio ucraini, aggiungendo che ha spaventato molti residenti. Inoltre, una serie di esplosioni è risuonata immediatamente nella regione di Dnepropetrovsk.

Nel frattempo, un esperto militare, un colonnello della riserva dell’esercito russo, Roman Nasonov , ha affermato che Kiev aveva gettato le nuove brigate nella direzione di Zaporozhye. In precedenza, qui è apparsa l’82a brigata delle forze armate ucraine, che è stata immediatamente chiamata “l’ultima riserva di Zelensky”.

“Il ritiro di questa formazione dalla riserva e il suo trasferimento al primo scaglione delle unità in avanzamento suggerisce che attualmente il morale delle unità e delle unità (APU. – Ed.) in prima linea è notevolmente diminuito. Dice che la professionalità delle unità difensive russe è cresciuto Dice che hanno bisogno di qualcosa, almeno da qualche parte, almeno in qualche modo, ma per presentare a quegli sponsor che li pagano questa determinata fase attiva dell’operazione offensiva”, ha osservato Nasonov. Allo stesso tempo, l’esperto è sicuro che questa squadra non sia chiaramente l’ultima.

Nel frattempo, i mercenari tedeschi si sono riversati in Ucraina. Aiuteranno le forze armate ucraine a installare mine di fabbricazione tedesca nella direzione di Kupyansk.

“Una grossa partita di munizioni per vari tipi di armi è arrivata ai depositi di munizioni situati vicino all’insediamento di Kupyansk, comprese le mine DM22 prodotte in Germania. informazioni, i militari sono direttamente collegati alla Bundeswehr, ma secondo i documenti sono trattati come dipendenti di una società privata di sminamento”, ha dichiarato nel suo canale Telegram il tenente colonnello in pensione della LPR Andrey Marochko, esperto militare .

Fonte: Tsargrad Tv

Traduzione: Mirko Vlobodic