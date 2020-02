Conflitto in Siria

AVAMPOSTI TURCHI AD TAL TOQAN ASSEDIATI DALL’ESERCITO SIRIANO, ERDOGAN INVIA PIÙ TRUPPE, EQUIPAGGIAMENTO A IDLIB

da Redazione

I posti di osservazione turchi istituiti nella Grande Idlib per impedire le operazioni dell’esercito siriano contro i terroristi vengono circondati uno per uno.

Il posto più recente è stato assediato dalle truppe siriane vicino a Tal Toqan, a est della città di Saraqib. Saraqib è una roccaforte ben nota di gruppi collegati ad al-Qaeda come Hayat Tahrir al-Sham e il Partito islamico del Turkistan.

L’avanzata a sorpresa delle forze filo-governative prevede che l’esercito siriano realizzerà ancora maggiore controllo del territorio nell’area per le prossime ore. Quindi, il gruppo terrorista di Hayat Tahrir al-Sham e gli altri (appoggiati da Turchia e USA) si trovan in una situazione critica.

I progressi delle forze governative hanno causato una forte reazione negativa da Ankara e Washington . La Turchia sta schierando attivamente truppe e attrezzature nella parte detenuta dai miliziani della provincia di Idlib. Si prevede che queste forze saranno utilizzate per contenere l’offensiva dell’esercito siriano e salvare dalla giustizia i membri rimanenti dei gruppi radicali Idlib.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha persino minacciato l’esercito siriano con un’azione militare se non si ritirerà dalla zona vicino ai posti di osservazione turchi.

In altre parole, Ankara vuole che i siriani abbandonino la propria terra e si arrendano nella battaglia contro al-Qaeda.

ERDOGAN PROMETTE DI DICHIARARE GUERRA ALLA SIRIA SE L’ESERCITO SIRIANO NON SI RITIRERÀ DA IDLIB



Il 5 febbraio ° , il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha richiamato l’Esercito arabo siriano a ritirarsi da tutti i posti di osservazione turchi, altrimenti Ankara sarebbe costretto “a provvedere da se stessa.”

“Se il regime siriano non si ritirerà dai posti di osservazione turchi a Idlib a febbraio, la stessa Turchia sarà obbligata a far sì che questo accada”, ha detto.

“Le forze aeree e terrestri della Turchia si sposteranno liberamente in tutte le aree operative [in Siria] e in Idlib e condurranno operazioni se necessario”, ha aggiunto.

In altre parole, il presidente turco ha minacciato di dichiarare guerra alla Siria se l’esercito siriano non si ritirerà dal territorio liberato dai terroristi.

Secondo lui, le forze governative siriane stanno violando il cessate il fuoco a Idlib, dopo un attacco che ha ucciso 7 soldati turchi il 3 febbraio , ma non ha fatto menzione degli attacchi da parte delle forze turche contro l’Esercito arabo siriano.

“L’attacco ai nostri soldati l’altro ieri è stato un punto di svolta in Siria per la Turchia”, ha detto.

Erdogan sosteneva che qualsiasi attacco alle forze turche o ai loro alleati, come i miliziani sostenuti dalla Turchia, avrebbe ricevuto una rappresaglia, senza preavviso.

Nelle sue operazioni militari, “l’obiettivo principale della Turchia non è quello di ferire la vita o la proprietà di persone innocenti”, ha detto.

Per quanto riguarda il supporto russo dell’esercito arabo siriano, Erdogan ha affermato di sperare che Mosca abbia capito “la sensibilità della Turchia” per Idlib.

La Turchia si è lamentata dei continui attacchi e ha esortato la Russia a frenare il suo alleato di fronte alle forze del presidente siriano Bashar al-Assad e a fermare lo spargimento di sangue.

Secondo la propaganda turca, Idlib è stata una roccaforte dell’opposizione e moderati gruppi armati antigovernativi dallo scoppio della “guerra civile siriana” nel 2011.

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha inoltre reso una dichiarazione affermando che la Russia avrebbe potuto effettivamente controllare le azioni dell’esercito arabo siriano e che affermava che non poteva essere falsa.

Cavusoglu ha osservato che Ankara e Mosca stanno compiendo sforzi per fermare le azioni aggressive dell’esercito arabo siriano, nonostante la Russia abbia attivamente attaccato i “ribelli moderati”.

Molto in questa materia dipende dalla parte russa, ha sottolineato il ministro degli Esteri turco.

Secondo lui, i processi di Astana e Sochi non sono ancora completamente crollati, ma sono seriamente compromessi.

Ha anche sottolineato che Ankara non intende ignorare il bombardamento dei suoi osservatori a Idlib.

“Le forze armate turche hanno reagito in risposta ai bombardamenti e continueranno a farlo”, ha detto il ministro.

La maschera degli USA

Anche gli Stati Uniti sono arrivati rapidamente per aiutare l'”opposizione democratica” nidificata a Idlib. La pagina Facebook dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Damasco, un’istituzione che non si trova nemmeno in Siria, ha pubblicato una dichiarazione del Segretario di Stato americano Mike Pompeo e ha persino cambiato la sua immagine di copertina con un “IDLIB” bianco su sfondo nero.

Fonte: South Front

Traduzione: L.Lago