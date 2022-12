Auguri di Buon Natale per tutti i nostri lettori

In occasione delle Feste di Natale, approfittiamo per inviare i nostri migliori auguri ai nostri lettori ed a quanti ci seguono.

Non manchiamo inoltre di ringraziare quanti hanno aderito alle nostre campagne di sostegno e, con il loro prezioso contributo, ci hanno consentito di proseguire nel nostro lavoro di libera informazione.

Dies Natalis solis

Siamo sicuri che nulla ci potrà distogliere o impedire di far sentire la nostra voce libera nel panorama delle fonti che non si sono lasciate corrompere o imbrigliare dalle centrali delle menzogna e della manipolazione.

“Sursum corda”, in alto i cuori ed auguri a tutti i lettori a nome della Redazione e da tutti i suoi componenti.

Luciano Lago