AUGURI DI BUON ANNO AI NOSTRI LETTORI

Inserito alle 19:20h in da Redazione in Auguri

Siamo alla fine di un anno che certo non sarà da rimpiangere ma, per l’anno che viene vogliamo essere ancora ottimisti e prevedere una possibilità di luce e di riscatto per tutti noi e per l’Italia.

Importante non perdere la speranza e conservare la determinazione.

Il momento è serio e forse anche drammatico ma non bisogna rassegnarsi e rinunciare alla lotta.

Per quanto ci riguarda, non desisteremo nel lottare in ogni ambito per far sentire la nostra voce e diffondere la nostra visione dei fatti.

Rivendichaimo la nostra identità e la nostra tradizione, la sacralità della vita ed il rifiuto dei modelli anti umani imposti dalle centrali di potere.

Auguri a Tutti e sosteneteci sempre……

Luciano Lago e La Redazione