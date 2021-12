Auguri di Buon Anno ai nostri lettori

Eventi

Giunti alla fine di un anno fra i più travagliati della nostra storia, abbiamo la consapevolezza di avercela fatta, di essere ancora in piedi.

Nel nuovo anno che viene sarà importante esserci per la consapevolezza di avere ancora occasioni per far sentire la nostra voce e diffondere la nostra visione dei fatti.

Noi come fedeli alla Tradizione, rivendichiamo il primato dell’uomo sulla tecnologia e la sacralità della vita umana contro le manipolazioni genetiche.

Difendiamo Identità e Tradizione.

Ringraziamo tutti i lettori che ci hanno sostenuto fino ad oggi, senza di loro non ce l’avremmo fatta.

Auguri di Buon Anno ai nostri lettori, sinceramente e fraternamente.

La Redazione

Luciano Lago