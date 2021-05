Atterraggio di Protassevich a Minsk: alla disperata ricerca della pista russa

di Karine Bechet-Golovko

La macchina globalista è stata subito messa in piedi dopo l’atterraggio dell’aereo della compagnia irlandese Ryanair a Minsk a seguito di una falsa minaccia di bomba e dell’arresto dell’attivista Roman Protassevich, accusato nel Paese di ” aver organizzato manifestazioni per il rovesciamento del governo da parte della strada” -cosa che ha anche riconosciuto, di fronte alle prove.

I paesi europei adottano nuove sanzioni, sapendo che finora hanno avuto solo un effetto molto limitato, la Tikhanovskaya sta tornando in prima linea sulla scena internazionale … e i nostri amici americani ed europei cercano disperatamente la pista russa.

Cos’altro? Questa triste commedia, che gira in tondo, si ripete all’infinito e senza originalità, sottolinea sia l’impasse di questo mondo globalista di fronte agli Stati che non riconoscono, sia ai limiti della libertà, limiti che cadono come un elicottero, se si tratta di paesi non sottomessi.

Con urgenza, a seguito dell’atterraggio del volo Ryanair a Minsk, il Consiglio europeo si è riunito per decidere come reagire a questo atto inaspettato. Non che sia un fatto eccezionale, perché l’atterraggio forzato e l’arresto è già avvenuto più volte, ma ogni volta è stato il lavoro di un paese atlantista, che quindi non ha suscitato alcuna emozione pubblica. Tuttavia, qui, è la Bielorussia, il “regime” di Lukashenko, con la Russia in prospettiva ai confini. L’emozione è quindi inevitabile .

L’UE e gli Stati Uniti hanno quindi avuto un incontro con Tikhanovskaya, il “loro” presidente bielorusso. Simbolico, perché in ogni caso decidono loro stessi sul sostegno e sui finanziamenti che gli danno e, come l’esperienza ha dimostrato, a parte le dichiarazioni dei media allineati, non ha una reale influenza sulla situazione interna del Paese. Ma la commedia ha bisogno di attori, e non è troppo impegnativa, specialmente di fronte a un pubblico disinteressato. Nel processo, neanche costoso, il leader della Commissione Europea ha potuto dichiarare che i 3 miliardi di investimenti per il Paese potrebbero essere sbloccati … in caso di “democratizzazione”. È la carota che va con il bastone.

E il bastone non è molto forte. Perché alla fine tutti questi colloqui hanno portato alla decisione di riflettere sull’adozione di nuove sanzioni economiche e personali, alla richiesta di rilascio immediato dell’attivista Protassevich e alla raccomandazione di bypassare lo spazio aereo bielorusso oltre che di non accettare Società bielorusse.

Atterraggio forzato a Minsk del volo RayanAir

Ma l’atmosfera non è trionfante, proviamo anzi una certa stanchezza di fronte a tanta impotenza:

” Quasi certamente, i leader europei hanno dovuto annunciare il loro desiderio di accelerare l’attuazione di un 4 ° round di sanzioni contro individui ed entità bielorusse. Ma queste misure, che riguardano ora 88 persone, hanno dimostrato la loro relativa efficacia: il numero uno bielorusso è riuscito consolidare il suo potere nonostante la massiccia mobilitazione della società civile dopo le ultime elezioni presidenziali truccate “

Certo, possiamo sempre contare sugli Stati baltici per ravvivare l’atmosfera. La Lettonia , secondo Reuters, vuole espellere l’ambasciatore bielorusso e tutti i diplomatici bielorussi nel suo Paese, in quanto alla Lituania non accetterà nei suoi aeroporti voli che hanno sfiorato lo spazio aereo bielorusso – il virus Louka l’ha spaventato a questo punto ?

Tuttavia, in questa storia manca qualcosa: la Russia. Alcuni “giornalisti” forzano immediatamente il parallelo con una notevole qualità del linguaggio:

Poiché la Bielorussia è quasi la Russia, inoltre la Russia sostiene la Bielorussia in questa materia e non vede alcun problema legale, ricordando che sono gli affari interni del paese. E come sottolinea la portavoce del ministero degli Esteri russo:

“La diplomazia russa, da parte sua, ha trovato ‘scioccanti’ le accuse occidentali contro la Bielorussia”. È sconvolgente che l’Occidente consideri ‘scioccante’ l’incidente nello spazio aereo bielorusso. Ha scherzato su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, osservando che in passato gli Stati occidentali si sono resi colpevoli di “rapimenti, sbarchi forzati e arresti illegali”.

“O (loro) dovrebbero essere scioccati dall’atterraggio forzato in Austria dell’aereo del presidente boliviano su richiesta degli Stati Uniti … Oppure (loro) non dovrebbero essere scioccati dal comportamento simile di altre persone”, ha detto”.

Ma il leader di Ryanair viene in aiuto dei suoi amici europei, per mostrare come non c’entra e dichiarando che i membri bielorussi del KGB erano a bordo, sono atterrati a Minsk e non li abbiamo più visti. Il vantaggio è che questo non è dimostrabile, ma alla fine, una traccia di questi agenti cattivi molto speciali, che, come i loro alleati russi, mettono in pericolo la grande democrazia globalista. E Les Echos parla di ” l’ombra di Mosca “:

“Mentre Michael O’Leary ha accennato che le spie del KGB erano a bordo dell’aereo e non sono decollate di nuovo per Vilnius, è anche la questione delle relazioni tra l’UE e la Russia, un grande alleato della Bielorussia, che, risultato estraneo, sarà ancora una volta meso sotto accusa.

Per fortuna il calendario aiuta, i Ventisette avevano programmato di avviare, lunedì sera, una riflessione strategica a lungo termine per inquadrare meglio l’interazione con Mosca .

Mentre la Russia già lunedì lavorava per difendere Minsk, accusando l’Occidente di ipocrisia, fonti europee hanno insistito sulla necessità di non mescolare completamente i due soggetti: uno vuole essere reattivo, l’altro propositivo. Ma come ha ammesso un europeo, ” il problema con la Russia è che c’è sempre qualcosa del genere che si presenta quando vuoi discutere con calma la nostra relazione a lungo termine con Mosca “. “

La ciliegina sulla torta è stata ovviamente posta dagli Stati Uniti, quando la nostra indimenticabile Psaki , ancora portavoce della Casa Bianca, ci regala un accenno di qualità eccezionale. Nel rispondere alla domanda se la Russia fosse coinvolta in questa vicenda, ha risposto che non si dovrebbero trarre conclusioni affrettate sul coinvolgimento della Russia, ma che si dovrebbe tener conto del fatto che tra la Bielorussia e la Russia ci sono forti legami. Come sottolinea la stampa americana:

Aereo del presidente Morales costretto all’atterraggio forzato in Austria per catturare Edward Snowden

“Psaki non ha detto che l’amministrazione crede che il governo russo sia coinvolto nella deviazione dell’aereo, ma che avrebbe sollevato le sue preoccupazioni attraverso più canali”.

La pista russa, che permette di far correre la macchina della propaganda, è difficile da far emergere. Ma non dubitiamo degli sforzi compiuti in questa direzione. Anche se, alla fine, questo non cambia nulla. Poiché questo potere del mondo globale è molto relativo, esiste solo attraverso la sottomissione degli Stati e non può fare nulla contro il non allineamento.

L’indignazione dei nostri amici sembra essere selettiva quanto la loro memoria . Aiutiamoli .

Precedenti:

Kiev, 2016. Un aereo della compagnia aerea bielorussa opera il volo Kiev-Minsk. Tuttavia, a bordo c’è un avversario del Maidan, ben noto ai servizi speciali ucraini. Poco male, al pilota fu ordinato di invertire la rotta e tornare ad atterrare a Kiev. Quando chiese perché, gli viene detto che se non obbedisce, i caccia saranno fatti decollare per costringerlo ad atterrare. L’aereo ritorna, atterra, l’avversario Armen Martirossian viene arrestato, poi l’aereo riparte.

Rigorosamente nessuna indignazione della comunità internazionale , gli oppositori del Maidan chiaramente non sono figure degne dell’interesse delle nostre democrazie. Idem per Edward Snowden nel 2013 . Ricorda altro episodio: il presidente boliviano Morales in visita a Mosca suggerisce che potrebbe fornire asilo a Snowden. Francia e Portogallo gli hanno chiuso il loro spazio aereo, l’aereo ufficiale del presidente boliviano è stato militarmente costretto ad atterrare a Vienna. Un aereo presidenziale, perquisito. Nessuno scandalo, nessuna reazione alle proteste diplomatiche, tutti i media occidentali lo trovano normale.

La Bielorussia ha finalmente utilizzato i precedenti creati dal “mondo libero e democratico” dei nostri paesi atlantisti.

Postato da Karine Bechet-Golovko per Russie Politics Blogspot

Traduzione: Gerard Trousson