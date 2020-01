Attenzione alla NATO, l’America di Trump è ora impegnata nell’assassinio di generali di governi alleati

da Redazione



Il coraggioso nuovo “impero idiota” di Trump. Sottopone nemici e clienti a tariffe, sanzioni … e ora atti di guerra

di Marko Marjanović

‘Se pensavate che l’amministrazione Trump che impone piccole tariffe e dazi agli europei e sanziona la Germania fosse qualcosa di scontato è un conto, ma che ne dite del Pentagono che annichilisce 25 truppe irachene del PMF (Popular Mobilization Force) e assassina il vice presidente iracheno del PMF?

Gli atti di guerra contro un governo sovrano (quello dell’Iraq) senza una dichiarazione di guerra sono qualcosa che ci aspettiamo dall’Impero USA, ma non contro i suoi stessi stati-clienti.

Gli Stati Uniti continuano a esercitare un’enorme influenza a Baghdad ( almeno fino ad ora ), hanno raggiunto un accordo con il governo iracheno per collocare lì 5.000 truppe e continuano ad aiutare a finanziare e addestrare il suo esercito. A tutti gli effetti, si tratta di due governi strettamente intrecciati. Gli Stati Uniti hanno un’impronta molto maggiore in Iraq e legami più ampi con quelli che, ad esempio mantengono con l’Ucraina, recentemente bandita come “alleata critica degli Stati Uniti” .

Eppure, visto che sostengono l’esercito iracheno, gli Stati Uniti ora fanno la guerra anche a un diverso ramo delle forze armate irachene, le forze di mobilitazione popolari, una sorta di guardia nazionale irachena.

Certo, l’Iraq è almeno a metà strada fra uno stato fallito in cui il monopolio della forza è tutt’altro che centralizzato, ed è sinceramente confuso se le varie brigate del PMF siano funzionalmente forze governative o milizie di partiti privati. Tuttavia, stando alla lettera della legge, sono un governo para-militare, che è tale e di cui si deve rispettare la sovranità. Se Washington desidera rimanere in buoni rapporti con questo paese, l’Iraq, deve preoccuparsi di difenderlo e non di attaccarlo.

Gli Stati Uniti invece sono andati a compiere un assassinio non autorizzato di un generale iraniano, all’aeroporto internazionale di Baghdad ospite del PMF, e nell’attacco hanno anche ucciso il vice capo del PMF.

È come se il Messico, dopo aver ottenuto i diritti di base negli Stati Uniti, avesse usato quelle basi per assassinare il secondo in comando della Guardia Nazionale degli Stati Uniti insieme a un generale canadese in visita.

Molto probabilmente il vice capo del PMF, Muhandis, non era nemmeno un bersaglio dell’attacco, ma un semplice obiettivo collaterale. Ma questo dimostra solo la facilità con cui gli Stati Uniti sotto Trump ora colpiscono i propri amici / alleati / clienti con tariffe, sanzioni e ora anche atti di guerra.

Milizie sciite irachene sul confine Iraq -Siria

Gli apologeti di Trump e del Pentagono stanno già difendendo il colpo, sottolineando che Muhandis “ha violato la sovranità degli Stati Uniti” nella protesta anti-americana per motivi della manifestazione contro l’ ambasciata degli Stati Uniti . Cosa che conta poco, però, vedendo gli Stati Uniti che hanno avuto un giorno prima violata la sovranità irachena per annientare il 25 degli uomini Muhandis’ nel loro paese. *

Gli americani a loro volta affermano che questo era giustificabile poiché avevano subito un loro contractor morto in un attacco di artiglieria alla loro base, probabilmente condotto da uomini del PMF. Non detto è che per mesi gli Stati Uniti hanno consentito a Israele l’uso dello spazio aereo siriano e iracheno sotto il controllo degli Stati Uniti per colpire le basi del PMF, uccidendo oltre 50 militari del PMF in otto attacchi separati .

A breve termine, la grande notizia è la morte del generale iraniano, Qassam Suleimani – l’architetto dell’intervento in Siria del 2013 in Iran che ha arrestato l’avanzata di al-Qaeda e un promotore del PMF iracheno che ha respinto l’ISIS in Iraq – e il pericolo che si aggrava in una guerra iraniana americana.

Ma a lungo termine, la novità più grande è il nuovo livello di illegalità, tradimento e nichilismo degli Stati Uniti che rappresenta l’uccisione del vice capo di un ramo delle forze armate di un governo strettamente allineato.

No, non mi aspetto esattamente che il capo della Luftwaffe della Germania o il capo della Marina francese debbano ancora temere per la propria vita. Quello che mi aspetto è che, in particolare se Trump vince altri quattro anni e continua a normalizzare gli assalti a alleati e amici, l’egemonia globale degli Stati Uniti potrebbe trovarsi zoppicando prima di quanto ci si aspettasse. Come ha sottolineato il senatore Rand Paul, trattare gli amici come nemici assicura che avrai meno amici.

*Secondo alcune informazioni ora ho visto solo 9 dei 25 militari iracheni uccisi dagli Stati Uniti il ​​29 dicembre erano uomini del PMF. Gli altri 16 erano poliziotti di frontiera iracheni o soldati dell’esercito regolare, cosa che peggiora la questione.

https://www.anti-empire.com/watch-out-nato-trumps-america-is-now-in-the-business-of-assassinating-generals-of-allied-governments/

Fonte: Check Point Asia

Traduzione: Luciano Lago