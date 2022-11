Attentato esplosivo su una via centrale di Istanbul (Turchia)

“Almeno quattro persone morte e 38 ferite” mentre l’esplosione squarcia la via dello shopping di Istanbul: una palla di fuoco esplode in cielo in un’area affollata del centro città popolare tra i turisti mentre le riprese mostrano i corpi sparsi per terra

Secondo quanto riferito, undici persone sono rimaste ferite in un’esplosione in una strada trafficata a Istanbul

Molti si temono morti dopo l’esplosione, la cui causa non è ancora nota

Un video pubblicato online mostrava l’esplosione e i pedoni che giravano e correvano

Un’esplosione sulla famosa via pedonale, Istiklal Avenue, di Istanbul ha ucciso quattro persone e ne ha ferite quasi 40, secondo un governatore locale.

Un video pubblicato online mostrava lo scoppio delle fiamme e un forte scoppio, mentre i pedoni si giravano e scappavano.

Il viale, fiancheggiato da negozi e ristoranti, era pieno di turisti e gente del posto quando l’esplosione è avvenuta intorno alle 16:20 ora locale (13:20 GMT).

Altri filmati hanno mostrato diversi corpi sparsi a terra dopo l’esplosione e detriti sparsi per la strada.

Ali Yerlikaya, governatore di Istanbul, ha twittato dicendo che quattro persone sono morte nell’esplosione e 38 sono rimaste ferite – le autorità turche devono ancora confermare una cifra.

La causa dell’esplosione non è chiara e non è stato confermato se si sospetta il terrorismo.

Nota: Una mano omicida sta cercando di creare il panico e destabilizzare il regime di Erdogan per il suo ruolo non allineato agli USA nel conflitto NATO, Ucraina-Russia. Un sospetto ma che, se l’azione è (come sembra) rivendicata dall’ISIS, questa potrebbe essere addebitata alla longa manus della CIA. Washington cerca di destabilizzare i paesi allineati alla Russia o quelli che (come la Turchia) mantengono una posizione autonoma. I radicali islamici (takfiri) sono come sempre il braccio armato segreto dei servizi di intelligence degli USA, come lo sono stati in Siria, in Iraq e in Afghanistan. Per questo Washington ha creato i campi di addestramento nel nord della Siria come nel Kosovo e in altri paesi.

Fonti: Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago