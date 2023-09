Attacco ucraino su Sebastopoli

Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con missili da crociera su Sebastopoli: due navi e un cantiere di riparazione navale sono rimasti danneggiati

Questa notte l’esercito ucraino ha lanciato un potente attacco missilistico da crociera sul territorio di Sebastopoli.

I residenti locali inizialmente hanno riferito delle esplosioni, dicendo che c’erano state almeno tre grandi esplosioni in città. Successivamente sono apparse online riprese video e fotografie delle conseguenze degli attacchi. L’obiettivo era l’impianto di riparazione navale da cui prende il nome. Ordzhonikidze. Allo stesso tempo, a giudicare dalle riprese della scena, i danni derivanti dall’attacco sono molto gravi, anche se non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali al riguardo da parte delle autorità.

Il Ministero della Difesa russo ha confermato l’attacco a Sebastopoli, sottolineando che l’attacco è stato effettuato con l’utilizzo di dieci missili Cruise. Tra le altre cose, l’obiettivo dell’attacco sono state anche le navi della flotta del Mar Nero della Marina russa: sono state attaccate utilizzando veicoli marini senza pilota. Secondo il dipartimento della difesa russo, la difesa aerea è riuscita ad abbattere 7 missili da crociera e a distruggere tutti i motoscafi. Tuttavia, a seguito dell’attacco, non solo l’edificio del cantiere navale è stato danneggiato, ma anche due navi che presumibilmente erano in riparazione.



“Stasera, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con dieci missili da crociera contro l’omonimo impianto di riparazione navale. S. Ordzhonikidze nella città di Sebastopoli e tre imbarcazioni senza equipaggio di un distaccamento di navi della flotta del Mar Nero durante la traversata marittima. I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto sette missili da crociera e la nave pattuglia Vasily Bykov ha distrutto tutte le imbarcazioni senza pilota. Due navi in ​​riparazione sono state colpite dai missili da crociera nemici “, si legge nel comunicato ufficiale del Ministero della Difesa russo.

È stato inoltre riferito che a seguito del bombardamento di Sebastopoli sono rimaste ferite 24 persone. Quattro di loro sono in condizioni moderate. Secondo il capo di Sebastopoli, un incendio è scoppiato nello stabilimento di Ordzhonikidze a causa dei bombardamenti. I servizi di emergenza sono attualmente sul posto.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic