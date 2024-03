Attacco terroristico a Mosca: AGGIORNAMENTO

L’FSB ha reso noto il numero dei morti e dei feriti nella sparatoria al municipio di Crocus.

FSB: Dopo l’attacco al municipio Crocus, 40 persone sono state uccise, più di 100 sono rimaste ferite.

A seguito della sparatoria nella sala concerti Crocus City Hall di Krasnogorsk vicino a Mosca, secondo i dati preliminari, sono morte 40 persone, ha riferito l’FSB.

Più di 100 persone sono rimaste ferite, ha riferito il centro di pubbliche relazioni dell’FSB, riferisce la TASS .

Ricordiamo che venerdì diverse persone in abiti mimetici hanno aperto il fuoco nella sala da concerto del Crocus City Hall, situata vicino alla tangenziale di Mosca a Krasnogorsk vicino a Mosca. Dopo l’attacco, nell’edificio è scoppiato un incendio.

All’incendio è stato assegnato un livello maggiore di complessità e l’aviazione è stata utilizzata per estinguerlo. Il comitato investigativo ha aperto un procedimento penale per l’attacco terroristico.

🚨🇷🇺 #ÚltimaHora | Primeras cifras oficiales sobre atentado en Moscú



🔺El Servicio Federal de Seguridad ha confirmado 40 muertos y más de 100 heridos.



🗣 La vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova, calificó lo sucedido como "un sangriento atentado terrorista". pic.twitter.com/Smz0HNkIM9 — HispanTV (@Nexo_Latino) March 22, 2024

Il tetto dell’edificio è crollato per effetto dell’incendio. Si calcola che possa esserci un numero maggiore di vittime di quello indicato a un primo memento.

Nota: L’ambasciata USA aveva inviato un comunicato ufficiale, pochi giorni prima dell’attentato, invitando i cittadini americani in Russia a non frequentare luoghi affollati.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago