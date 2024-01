Attacco terrorista nel sud dell’Iran, a Kerman, nel sacrario dei caduti. Si teme un bilancio di circa 100 vittime

Almeno 103 persone sono state uccise mercoledì quando diverse esplosioni hanno devastato un’area dove si teneva una cerimonia per commemorare un importante generale iraniano, Qassem Soleimani, assassinato quattro anni fa dagli Stati Uniti, ha detto Sayyed Mohammad Saberi, capo dell’Organizzazione di emergenza della città.

Le esplosioni sono avvenute lungo un percorso che porta al cimitero nella città sud-orientale di Kerman dove è sepolto Qassem Soleimani, l’ex capo della Forza Quds del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, secondo i media statali.

Le autorità sottolineano che tutti i feriti sono stati trasportati negli ospedali e che la situazione è sotto controllo.

Il portavoce dei servizi di emergenza iraniani, Babak Yektaparast, ha chiarito che alcuni dei feriti sono in gravi condizioni e che il numero delle vittime potrebbe aumentare. Tra le vittime c’è un bambino di sei anni .

“L’incidente è dovuto a un attacco terroristico”, ha detto alla televisione Rahman Yalali, vice governatore della provincia di Kerman.

Poco dopo gli attacchi, le squadre di soccorso sono intervenute sul posto per fornire assistenza alle vittime.

💥🇮🇷 #ÚltimaHora | Momento de la explosión en la carretera que conduce a Kerman Martyrs Gulzar



🔹Portavoz de Emergencias de Irán: El número de mártires en el atentado terrorista en Kerman ha aumentado a 73 personas. Además, el número de heridos es de 171 personas.#kerman… pic.twitter.com/Ll7NBeq1cb — HispanTV (@Nexo_Latino) January 3, 2024

Nota: Già in passato terroristi operanti nel paese avevano colpito luoghi di culto all’interno dell’Iran. I gruppi terroristi che sono entrati in azione si può presumere che, come in passato, siano agenti provocatori infiltrati dall’estero e sostenuti ed armati dalle organizzazione di intelligence di Israele e Stati Uniti.

Il loro obiettivo è quello di seminare il caos ed il terrore tra la gente per destabilizzare il paese.

L’Iran è un paese sotto attacco per essersi sempre opposto alla dominazione degli Stati Uniti e di Israele.

Fonte: Anadolu Agency – Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago