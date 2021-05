Attacco su Gerusalemme. La resistenza palestinese vendica al-Quds. “Israele” reagisce e uccide 29 palestinesi, inclusi 9 bambini

Le forze della resistenza palestinese, le Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio militare di HAMAS, hanno risposto alle aggressioni israeliane con una pioggia di missili contro la città costiera di Ashkelon.

Almeno quattro israeliani uccisi è il bilancio di questa nuova offensiva. Il gruppo della Resistenza Palestinese ha avvertito le autorità israeliane che se gli attacchi alle case palestinesi continueranno, trasformerà la città di Ashkelon, nei territori occupati da Israele, in un “inferno” per i suoi abitanti.

Il regime israeliano ha risposto con una serie di bombardamenti indiscriminati sulla striscia di Gaza, attacchi che hanno prodotto 29 vittime fra i palestinesi fra cui 9 bambini.

La Sala Operativa Congiunta della resistenza, con sede a Gaza, un gruppo composto da diverse fazioni palestinesi, ha annunciato martedì che “è ora di regolare i conti con il regime israeliano” e gli occupanti devono pagare un prezzo alto per le loro aggressioni.

Secondo il testo, in risposta ai crimini degli israeliani contro i palestinesi nella città santa di Al-Quds (Gerusalemme), le forze della Resistenza hanno lanciato un’operazione chiamata ‘Sword of Al-Quds’ e, nel primo fase di questa, hanno lanciato razzi contro un veicolo israeliano nel nord di Gaza, così come su varie posizioni nemiche nei territori palestinesi occupati.

“Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il popolo palestinese e non lo lasceremo da solo in nessuna circostanza” , si legge nel comunicato, dove specifica anche i palestinesi, in particolare i residenti della città occupata di Al-Quds, che la Resistenza non abbandonerà mai.

Nelle ultime settimane, Al-Quds è stato teatro di proteste dei palestinesi contro le autorità israeliane per le restrizioni loro imposte all’accesso alla spianata della moschea di Al-Aqsa, nonché per la prevista espulsione delle famiglie palestinesi dal quartiere di Sheikh Yarrah .

Nel frattempo, diversi gruppi di resistenza palestinese, incluso il Movimento di resistenza islamica palestinese (HAMAS), hanno assicurato che difenderanno la moschea di Al-Aqsa e il quartiere di Shaikh Yarrah di Gerusalemme Est con tutti i mezzi e risponderanno a qualsiasi aggressione sionista .



Le autorità israeliane avevano sparato e lanciato granate assordanti all’interno della Moschea di Al Aqsa contro i fedeli e questo ha provocato indignazione non solo in Palestina ma anche in tutti i paesi mussulmani.

La rivolta palestinese è ancora in corso.

Il governi di Netanyahu ha proclamato la mobilitazione di tutte le sue forze militari.

Fonti: Hispan Tv – Al Manar

Traduzione e sintesi: Luciano Lago