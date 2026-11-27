Una fonte di alto livello della sicurezza regionale ha dichiarato ad Al Mayadeen che Teheran solitamente annuncia le sue operazioni militari apertamente e ufficialmente, assumendosi la responsabilità delle stesse.

(Nella foto: militari italiani in una base in Qatar utilizzando armi anti droni)

L’attacco con droni al Kuwait fa parte di un’operazione sotto falsa bandiera volta a incolpare l’Iran e sembra essere in linea con gli obiettivi israeliani, ha dichiarato ad Al Mayadeen una fonte di alto livello della sicurezza regionale .

L’attentato di giovedì ha causato la morte di due tecnici italiani . L’Italia e il Kuwait hanno accusato l’Iran di essere responsabile dell’attentato, mentre Teheran ha ufficialmente negato qualsiasi coinvolgimento.

La fonte ha sottolineato che Teheran di solito annuncia le sue operazioni militari apertamente e ufficialmente, assumendosene la responsabilità , il che rende degna di nota la sua formale smentita in questo caso.

Sia il Ministero degli Esteri che le Forze Armate iraniane hanno respinto ogni responsabilità, e la fonte ha sostenuto che tali smentite significano che “ci troviamo di fronte a qualcosa di orchestrato per scopi malevoli”.

L’analisi delle circostanze dell’incidente suggerisce che esso fosse stato concepito anche per provocare altri Paesi e indurli a entrare in guerra contro l’Iran, ha aggiunto la fonte.

All’inizio di questo mese, l’Esercito della Repubblica Islamica dell’Iran (Artesh) ha annunciato di aver preso di mira siti di droni e missili statunitensi in Kuwait, in seguito a un attacco americano sull’isola di Qeshm, a sostegno della tesi secondo cui Teheran rivendica pubblicamente tali operazioni. I funzionari kuwaitiani, tuttavia, hanno costantemente negato che gli attacchi iraniani abbiano colpito installazioni militari, anche dopo che l’ultima rivendicazione di Artesh è stata supportata da filmati che mostravano vasti incendi in una base statunitense in Kuwait.

La posizione no alla guerra dell’Italia solleva ulteriori interrogativi

La fonte ha posto la legittima domanda su cosa ci facessero due italiani all’interno di una base militare in un paese lontano. Gli ambienti politici e della sicurezza nazionale si interrogano sulla loro presenza in un’installazione militare in Kuwait, ha osservato la fonte, aggiungendo che la questione è rilevante perché la struttura appartiene a un’alleanza e si trova nel mezzo di uno scontro militare tra Washington e Teheran.

Secondo la fonte, il precedente annuncio dell’Italia di non voler partecipare alla guerra contro l’Iran solleva ulteriori interrogativi sulle circostanze.

L’Iran nega ogni responsabilità

Il portavoce delle Forze Armate iraniane, il generale di brigata Abolfazl Shekarchi, ha respinto una segnalazione dell’esercito kuwaitiano riguardante un attacco a un’infrastruttura strategica, affermando che le forze iraniane non hanno condotto alcuna operazione offensiva o militare nella regione e nella base in questione, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Mehr .

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato telefonicamente con il suo omologo kuwaitiano, Jarrah Jaber al-Ahmad Al Sabah, e con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, respingendo l’accusa e proponendo un’indagine congiunta con il Kuwait e l’Italia.

In calls with my Italian and Kuwaiti counterparts, expressed condolences over deaths of Italian citizens in Kuwait.



The incident is suspicious and looks like a precooked recipe for war.



We stand ready to cooperate with Kuwait and Italy to determine the cause of the incident. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 26, 2026

In seguito scrisse su X che l’incidente era sospetto e sembrava “una ricetta preconfezionata per favorire la guerra”.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago