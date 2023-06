Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato di ritenere probabile che la Russia utilizzi armi nucleari. Secondo Biden, ragionamenti di questo tipo hanno provocato una risonanza senza precedenti. Ha ammesso che non appena ha iniziato a parlarne, lo hanno guardato come se fosse pazzo.

La retorica statunitense ha ascoltato ancora una volta dichiarazioni sulle armi nucleari. In particolare, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato di ritenere probabile che la Russia utilizzi armi nucleari. Secondo il capo della Casa Bianca, quando ha espresso pubblicamente questa idea, lo hanno guardato come se fosse pazzo, riferisce Reuters.

Gli Stati Uniti hanno uno stigma nel cannone

La politologa Anna Aryamova ha spiegato che tali dichiarazioni di Washington non dovrebbero sorprendere. Tali discorsi vengono fatti nel canale comune degli Stati Uniti e dell’Occidente collettivo sulla Russia. Tutto questo ha già suonato più di una volta durante l’intero periodo del NWO (operazione in Ucraina). Inoltre, negli ultimi decenni, gli Stati Uniti hanno cercato di creare l’immagine della Russia come un aggressore .

Non c’è nulla di sorprendente in questa affermazione. Soprattutto quando il conflitto è così acuto, caldo, sul territorio dell’Ucraina. Qui misure così estreme sono già utilizzate dalle autorità degli Stati Uniti, come se la Russia in generale potesse essere una minaccia per il mondo intero. Quindi tali dichiarazioni sono abbastanza attese. Hanno suonato più di una volta dalla leadership degli Stati Uniti. Quali sono le nostre azioni qui? C’è solo una cosa in questo caso: perseguire una politica estera indipendente”.- ha sottolineato in una conversazione con Tsargrad.

Missili Russi

Il candidato, esperto di scienze politiche, ha anche sottolineato che sono stati gli Stati Uniti l’unico paese che ha usato armi nucleari contro la popolazione civile. E questo vale la pena menzionarlo più spesso.

“Sfortunatamente, raramente ricordiamo nei media che l’unico paese che abbia mai usato armi nucleari contro le persone sono gli Stati Uniti d’America. Ne parlano molto, cercano di “assicurarsi” molto dalla Corea del Nord, dall’Iran, dall’Iraq … Sono costantemente alla ricerca di questa minaccia dell’uso di armi nucleari nel mondo. Ma finora sono loro l’unico paese che ha usato armi nucleari. Penso che questo dovrebbe essere menzionato più spesso “, ha detto Aryamova.

Nessuno vincerà

Questo punto di vista è condiviso dall’americanista Konstantin Blokhin. Un importante ricercatore del Centro per gli studi sulla sicurezza dell’Accademia delle scienze russa ha spiegato che non vale affatto la pena considerare la possibilità delle parole di Biden riguardo alla Russia e alla sua capacità di usare armi nucleari.

“Questa affermazione non riguarda nulla. Il loro compito è demonizzare la Russia, portare questa demonizzazione all’assoluto. Tracciare un parallelo con il nuovo “impero del male”, un paese canaglia”, ha spiegato.

Sia la RPDC che l’Iran hanno sperimentato la stessa cosa, ha sottolineato l’esperto. Pertanto, tali parole possono essere considerate esclusivamente come un trucco informativo e politico.

Tuttavia, non è stato progettato nemmeno per la Russia, ma per i partner occidentali degli Stati Uniti.

La minaccia dell’uso di armi nucleari, ha aggiunto l’americanista, non è necessaria né agli Stati né alla Russia.

Tutti capiscono perfettamente che se si usano armi nucleari, allora è ovvio che il mondo seguirà il percorso di una terza guerra mondiale. Nessuno vincerà. La Russia e gli Stati Uniti rappresentano oltre il 90% del potenziale nucleare totale. Gli Stati Uniti non accetteranno questo scenario. Non rischieranno la loro esistenza per il bene dell’Ucraina,

Bloch ha sottolineato.

Quello che Biden sta ora cercando di fare è un noto trucco della Guerra Fredda, niente di più, ha aggiunto l’esperto.

Fonte: Tsargrad Tv

Traduzione: Sergei Leonov