Attacco missilistico alla base americana di Ain Al-Asad in Iraq

Secondo i media iracheni, la base militare statunitense Ain al-Asad nella provincia di Al-Anbar, nell’Iraq occidentale, è stata bersaglio di un attacco missilistico.

Sulla base delle informazioni trasmesse dal canale Saberin News sul social network Telegram, i rapporti preliminari confermano che sei razzi hanno colpito il sito militare in cui sono schierate le truppe statunitensi e un incendio è stato segnalato nel distretto di Al-Baghdadi.

Allo stesso modo, ha indicato che le forze statunitensi hanno chiuso le porte della loro base militare dopo il bombardamento della parte meridionale di questa struttura.

“Dopo l’attacco alla base di Ain al-Asad, droni spia ed elicotteri statunitensi sono volati nel distretto di Al-Baghdadi”, ha aggiunto.

Un gruppo denominato “International Resistance Faction” ha rivendicato l’attacco, in una dichiarazione, affermando che alle 22:25 ora locale, hanno preso di mira la base di Ain Al-Asad con 122 missili Grad.

Negli ultimi tempi sono aumentati gli attacchi alle basi militari statunitensi e ai convogli logistici in Iraq. La continua presenza delle truppe statunitensi sul suolo iracheno è diventata una questione polarizzante nel paese, soprattutto in seguito al brutale assassinio del tenente generale iraniano Qasem Soleimani , comandante della Forza Quds dell’Iran del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e del vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare irachena (Al-Hashad Al-Shabi, in arabo), Abu Mahdi al-Muhandis, in un attacco aereo perpetrato dagli Usa il 3 gennaio 2020 a Baghdad (capitale irachena).

Dopo l’aggressione, il parlamento iracheno ha approvato una risoluzione per chiedere la partenza di tutte le truppe straniere dal Paese arabo.

Nonostante questo, le truppe di occupazione USA sono rimaste nel paese.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: L.Lago