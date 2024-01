Il 5 gennaio, le forze ucraine hanno tentato di lanciare un nuovo massiccio attacco alla penisola di Crimea. L’attacco è stato annunciato per la prima volta in serata dal governatore di Sebastopoli. L’attacco è stato successivamente confermato dal Ministero della Difesa della Federazione Russa, che ha fornito i dettagli dell’incidente.

Secondo il rapporto del ministero della Difesa, le forze di difesa aerea russe hanno respinto l’attacco di 10 missili guidati intorno alle 17:30, ora di Mosca. Secondo le autorità locali, un civile è rimasto ferito dai rottami del missile in seguito all’attacco.

I rottami dei missili intercettati sono caduti in diversi quartieri della città, soprattutto nelle zone non residenziali. Le forze di difesa aerea russe hanno respinto professionalmente l’attacco. Ecco perché sono state evitate vittime civili. I soccorsi sono intervenuti in tutte le zone.

Secondo rapporti non ufficiali, cinque bombardieri Su-24M ucraini e due caccia MiG-29, decollati dagli aeroporti di Starokonstantinov, Mirgorod e Kanatovo, hanno lanciato missili da crociera Storm Shadow e diversi esche ADM-160 MALD verso la penisola. In totale, dieci missili sono stati abbattuti dal personale militare russo, la maggior parte dei quali erano Storm Shadow.

Esplosioni a Sebastopoli:

La sera del 4 gennaio, il missile antiaereo ucraino S-200 è stato intercettato nella regione russa di Lipetsk . Il governatore della regione ha anche annunciato la distruzione di un UAV ucraino.

Verso mezzanotte gli attacchi sono ripresi. Le AFU hanno aperto il fuoco indiscriminato sulla città di Belgorod . Il Ministero della Difesa russo ha riferito che intorno alle 23:40, ora di Mosca, le forze di difesa aerea hanno distrutto 10 missili MLRS “Alder” sulla regione di Belgorod.

Missili Storm Shadow

A seguito del bombardamento di Belgorod, due persone sono rimaste ferite, ha detto il governatore. I filmati dalla città hanno confermato che le AFU non hanno preso di mira strutture militari ma civili. Se i missili e i droni hanno tentato di raggiungere obiettivi militari in Crimea, gli attacchi a Belgorod non sono altro che atti di terrorismo contro la popolazione civile.

Secondo i rapporti preliminari, le forze di difesa aerea russe schierate vicino a Novorossijsk, sulla costa del Mar Nero, dove ha sede la flotta russa, hanno intercettato un altro obiettivo.

Proprio in questo momento, le forze di difesa aerea russe stanno respingendo un massiccio attacco di droni sulla Crimea. Secondo quanto riferito, almeno tre gruppi di droni si stanno avvicinando alla penisola dalla regione di Mykolaiv. Secondo i primi rapporti, diverse dozzine di UAV sarebbero già stati abbattuti. La maggior parte di essi furono intercettati sulla costa occidentale, molti altri furono abbattuti nella zona dello stretto di Kerch.

Nelle prime ore del 5 gennaio, il Ministero della Difesa russo ha riferito che 36 veicoli aerei senza pilota ucraini sono stati distrutti sul territorio della Repubblica di Crimea e un UAV sul territorio del territorio di Krasnodar.

Altri aerei ucraini sono attualmente operativi nei cieli sopra il sud dell’Ucraina. C’è la minaccia di un altro attacco missilistico. È molto probabile che seguirà un tentativo di lanciare un attacco da parte di imbarcazioni senza pilota contro le navi della flotta del Mar Nero.

Il massiccio attacco avviene esattamente dopo l’operazione di ricognizione globale della NATO di ieri nel Mar Nero. Cinque aerei e UAV della NATO sono stati avvistati nella regione del Mar Nero. Al momento dell’attacco missilistico di oggi sulla Crimea, un RC-135W americano stava pattugliando l’aria.

AGGIORNAMENTO: Dopo aver subito la sconfitta durante l’attacco alla Crimea e a Belgorod, l’esercito ucraino è passato al massiccio bombardamento di Donetsk. La difesa aerea russa sta lavorando attivamente sulla città.

A sua volta, la Russia risponde con attacchi dal sud. A Kherson sono già state segnalate potenti esplosioni. Nelle prossime ore potrebbero verificarsi altri tuoni nelle regioni di Odessa e Mykolaiv. Allo stesso tempo, i missili russi hanno già raggiunto i loro obiettivi a Chuguev, nella regione di Kharkiv.

Fonte: South Front (video)

Traduzione: Luciano Lago