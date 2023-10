Attacco Israeliano su una Chiesa Cristiana a Gaza

Patriarcato ortodosso di Gerusalemme: Attaccare le chiese è un crimine di guerra

Il Patriarcato ortodosso della città di Al-Quds (Gerusalemme) esprime la sua “più forte condanna” per l’attacco israeliano alla sua chiesa nella Striscia di Gaza.

“Attaccare le chiese e le loro istituzioni, insieme ai rifugi che forniscono per proteggere cittadini innocenti, in particolare bambini e donne che hanno perso la casa a causa degli attacchi aerei israeliani contro le aree residenziali negli ultimi 13 giorni, costituisce un crimine di guerra” che non può essere ignorato. ”, ha affermato il patriarcato in una nota.

Chiesa del Santo Sepolcro Gerusalemme

Testimoni hanno riferito all’agenzia di stampa AFP che l’attacco del regime sionista sembrava essere mirato ad un obiettivo vicino alla chiesa greco-ortodossa di San Porfirio, dove molti palestinesi si erano rifugiati sotto i bombardamenti israeliani.

L’attacco israeliano contro una chiesa provoca diversi morti e feriti a Gaza.

La comunità cristiano palestinese è da tempo perseguitata dalle autorità israeliane.

Nota: Fra breve Israele dirà che si è trattato di un razzo palestinese a colpire la Chiesa.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago