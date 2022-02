Attacco israeliano all’Iran: vera minaccia o vuota retorica?





di Mohammad Salame .

Gli israeliani non hanno la capacità o le risorse per colpire diversi impianti nucleari iraniani, ma le minacce per farlo continuano a crescere.

I funzionari israeliani hanno visibilmente intensificato le loro minacce di attaccare gli impianti nucleari iraniani negli ultimi mesi e hanno persino lanciato provocatorie esercitazioni dell’aeronautica israeliana volte a simulare attacchi contro gli impianti nucleari iraniani.

In risposta all’escalation del linguaggio e del comportamento di Israele, alla fine di dicembre il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha tenuto la sua esercitazione militare annuale soprannominata “Il Grande Profeta 17”.

Il maggiore generale Hossein Salami, comandante in capo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha affermato che l’esercitazione militare mirava a inviare un ” segnale molto chiaro ” e un ” avvertimento serio e reale ” a Tel Aviv.

« Gli taglieremo le mani se fanno la cosa sbagliata », ha detto seccamente. “ La differenza tra operazioni reali ed esercitazioni militari sta solo nel cambiamento degli angoli di lancio dei missili “.

Oltre agli avvertimenti del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ci sono molte ragioni per ritenere che le minacce di Israele non siano altro che una vuota retorica destinata al consumo interno ed esterno. In breve, Tel Aviv potrebbe infatti non avere né le risorse per attaccare l’Iran né la capacità di neutralizzare la sicura rappresaglia di Teheran.

I molteplici vincoli di Israele

Il principale limite di Israele nel portare a termine questi attacchi deriva dalla molteplicità e dispersione delle installazioni nucleari iraniane.

A differenza della distruzione operativa degli impianti nucleari iracheni da parte dell’aviazione israeliana nel 1981 (Operazione Opera) e del suo attacco del 2007 a un sospetto impianto nucleare in Siria (Operazione Out of the Box), dove l’esercito doveva colpire un solo punto – Baghdad e Deir ez-Zor – Israele dovrà affrontare un panorama completamente diverso in Iran.

L’Iran ha quattro tipi di impianti nucleari, vale a dire reattori di ricerca, miniere di uranio, impianti militari e nucleari. In totale, ci sono più di 10 siti nucleari conosciuti, sparsi da nord a sud del paese.

Ad esempio, la distanza terrestre tra la miniera di uranio Gachin nella città di Bandar Abbas nell’Iran meridionale e il reattore di ricerca di Bonab nel nord-ovest è di circa 1800 chilometri. Attaccare un tale numero di siti nucleari da lunghe distanze richiederebbe un coordinamento straordinario e operazioni complesse per garantire che tutti i siti vengano colpiti contemporaneamente.

Inoltre, l’Iran ha investito molto nella sua difesa aerea negli ultimi decenni, che ora copre più di 3.600 siti ed è in grado di localizzare missili terra-aria.

Va notato che l’Iran afferma di essere autosufficiente nella produzione dei suoi missili, quindi può produrre e disperdere i suoi missili senza interruzioni, nonostante le sanzioni internazionali. Il missile Bavar-373, una versione locale del sistema russo S-300, è uno di questi.

Il Bavar-373 può ingaggiare fino a sei bersagli contemporaneamente con dodici missili fino a una distanza di 250 km. Più missili possono essere lanciati su un singolo bersaglio per aumentare la probabilità di ingaggio.

Missili Iraniani

Con questo arsenale difensivo potente e combinato, la probabilità che l’Iran segua e distrugga gli aerei da guerra israeliani è alta.

Un’altra limitazione per Israele è che alcuni degli impianti nucleari iraniani sono sotterranei. Gli impianti nucleari, come il Fordow Fuel Enrichment Plant, dove l’uranio è arricchito di oltre il 20%, sono costruiti a 80 metri (260 piedi) di profondità in una montagna. Israele non ha bombardieri specializzati in grado di distruggere installazioni situate in profondità.

Questo sebbene gli Stati Uniti dispongano delle potenti munizioni anti-bunker necessarie per colpire tali obiettivi – il GBU-57 Massive Ordnance Projectile (MOP).

In ogni caso, vendere MOP così incredibilmente pesanti a Israele non avrebbe senso, dal momento che l’aviazione israeliana non ha né l’aereo in grado di trasportarli, né l’infrastruttura dell’aeroporto necessaria per il supporto di questi dispositivi.

Inoltre, la vendita di alcuni tipi di SS è vietata dal nuovo trattato START, noto anche come “Misure per l’ulteriore riduzione e limitazione delle armi strategiche offensive”, concluso tra Stati Uniti e Stati Uniti Russia.

Affronta l’Iran e i suoi alleati

A differenza degli attacchi aerei israeliani in Siria e Iraq, rimasti senza risposta, Tel Aviv è ben consapevole che la risposta dell’Iran sarà dura e decisiva. Le capacità militari interne dell’Iran superano di gran lunga quelle dei suoi vicini e negli ultimi quarant’anni l’Iran ha costruito solide relazioni con alleati in Iraq, Siria, Palestina, Libano e Yemen, che hanno espresso la loro volontà di difendere l’Iran in caso di attacco di un avversario comune.

Nell’aprile 2021, un missile siriano è stato in grado di attraversare il sistema antimissilistico Iron Dome di Israele ed esplodere vicino al reattore nucleare segreto del Paese a Dimona. Queste azioni potrebbero essere ripetute da alleati come Hezbollah, Hamas e gruppi filo-iraniani in Siria e Iraq in caso di attacco agli impianti nucleari iraniani.

Per colpire l’Iran, gli israeliani dovrebbero attraversare lo spazio aereo dei paesi “ostili” in Siria e Iraq. È improbabile che anche gli stati arabi della penisola arabica consentano agli aerei da guerra israeliani di utilizzare il loro territorio per attaccare l’Iran, per paura di ritorsioni iraniane.

Il ricordo degli attacchi missilistici una tantum dello Yemen agli impianti petroliferi di Aramco nel settembre 2019, erroneamente attribuiti all’Iran piuttosto che allo Yemen, ha convinto i paesi del Golfo che un pretesto deve essere evitato a tutti i costi: attacchi di rappresaglia iraniani.

Anche la Russia potrebbe opporsi, perché se Israele attacca l’Iran, le azioni dei delegati iraniani all’interno della Siria potrebbero innescare una nuova crisi negli equilibri politico-militari del Paese.

Il presidente russo Vladimir Putin, che ha speso milioni di dollari per stabilizzare la Siria, non vuole che la Siria venga nuovamente destabilizzata. E data l’influenza della Russia nel Consiglio di sicurezza dell’ONU, Israele non vorrà confrontarsi con Mosca.

Di fronte alla comunità internazionale

Gli Stati Uniti e l’Europa stanno attualmente negoziando a Vienna con l’Iran per riaprire l’accordo nucleare del 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), che è stato demolito dalla precedente amministrazione statunitense. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta cercando di concludere rapidamente un “buon accordo nucleare” con l’Iran, in parte per alienare Teheran dai suoi alleati strategici a Mosca e Pechino, i due principali avversari globali di Washington.

Se Israele attaccasse l’Iran, Teheran potrebbe ritirarsi dai colloqui e, per rappresaglia, aumenterebbe probabilmente il suo livello di arricchimento dell’uranio dal 60% a oltre il 90% (adatto per una bomba nucleare). Biden ha bisogno di un’Asia occidentale pacificata in modo da poter uscire facilmente dai vari pantano della regione e “virare a est” per contenere la Cina e circondare la Russia, due delle sue priorità strategiche più urgenti.

Secondo Foreign Policy, gli Stati Uniti hanno resistito a lungo agli attacchi alle centrali nucleari iraniane, come evidenziato nell’autobiografia dell’ex ministro della Difesa israeliano Ehud Barak, ” My Country, My Life “.

” Voglio dire a entrambi ora, come presidente, che ci opponiamo categoricamente a qualsiasi tua azione per lanciare un attacco alle centrali nucleari [iraniane]”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, poi George W. Bush, a Barak, per poi- Il primo ministro Ehud Olmert nel 2008. “ Ancora una volta, per evitare qualsiasi malinteso, ci aspettiamo che tu non lo faccia. E nemmeno noi, finché sarò presidente. Volevo che fosse chiaro ”.

L’attuale approccio dell’amministrazione Biden è quello di riportare il programma nucleare iraniano ai confini del 2015 senza la guerra o l’uso della forza.

In un articolo dell’ottobre 2021, Dennis Ross, assistente speciale dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e direttore senior per la regione centrale presso il Consiglio di sicurezza nazionale, ha scritto:

” Nonostante abbia rifiutato la giustificazione iraniana per le azioni che spingono l’Iran verso le armi nucleari, i funzionari dell’amministrazione Biden hanno detto agli israeliani, come ho appreso di recente in Israele, che c’è “una buona pressione e una cattiva pressione” sull’Iran – citando il sabotaggio di Natanz e Karaj come il “cattivo” esempio perché gli iraniani hanno usato questa vicenda per arricchire l’uranio a livelli vicini a quello delle armi ”.

I commenti di Dennis Ross mostrano che a questo punto gli americani non stavano cercando di attaccare o addirittura sabotare gli impianti nucleari iraniani, ma erano determinati a impedire agli israeliani di attaccare l’Iran.

Sta diventando evidente che le minacce israeliane alle capacità nucleari dell’Iran sono in gran parte per il consumo interno – e forse anche per mantenere l’importanza di Israele di fronte ai rapidi cambiamenti geopolitici in atto nell’Asia occidentale.

L’attuale primo ministro israeliano Naftali Bennett sta attualmente affrontando le incessanti critiche dell’ex primo ministro Binyamin Netanyahu e dei suoi rivali politici, nonché i disavanzi interni sulla scia della crisi pandemica. Attaccare un paese straniero – o Gaza – è il mezzo principale di Israele per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dai suoi problemi interni.

Parlare di attacchi aerei israeliani contro l’Iran non è altro che vuota retorica, nonostante le ripetute minacce verbali da parte dei funzionari israeliani. Per ora, Israele non ha né il potere né i mezzi per attaccare l’Iran e non può agire unilateralmente contro la politica statunitense.

fonte: Katehon

via La Cause du Peuple

Traduzione: Gerard Trousson