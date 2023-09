Attacco dopo attacco; Israele attacca la Siria per la seconda volta in 24 ore

Il regime israeliano lancia per la seconda volta nelle ultime 24 ore attacchi aerei contro la Siria e provoca danni materiali alle strutture del Paese arabo.

Poche ore dopo che i bombardieri israeliani hanno attaccato la provincia siriana mediterranea di Tartus, mercoledì notte l’esercito del regime israeliano ha effettuato un’altra offensiva aerea con missili dallo spazio aereo del nord del Libano contro alcuni punti alla periferia di Hama, provocando perdite materiali.

La difesa aerea siriana ha contrastato l’invasione israeliana di Hama, situata nella Siria centrale, intercettando la maggior parte dei missili e impedendo loro di raggiungere i loro obiettivi.

L’aggressione israeliana contro i siti militari dell’esercito siriano a Tartus ha provocato la morte di due soldati e il ferimento di altri sei.

Il governo siriano ha ripetutamente protestato presso le Nazioni Unite contro Israele, chiedendo che l’organizzazione internazionale adotti le misure necessarie per scoraggiare il regime di occupazione israeliano e ritenerlo responsabile.

Damasco denuncia che i ripetuti attacchi israeliani alle postazioni dell’esercito siriano mirano a rinvigorire i gruppi terroristi. Israele, secondo il governo siriano, rappresenta un ostacolo alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo in Siria e in tutta l’Asia occidentale, perché con le sue azioni destabilizzanti semina caos e terrorismo nell’area.

Nota: I continui attacchi di Israele contro il territorio siriano non hanno alcuna giustificazione e avvengono nell’indifferenza dei media e dei governi occidentali. Israele ha appoggiato i gruppi terroristi che operavano in Siria fornendo loro armi ed assistenza. Le autorità di Tel Aviv non si sono ancora rassaegnate alla sconfitta di questi gruppi e cercano in ogni modo di minare l’integrità dello Stato siriano e di colpire la sua popolazione, già fortemente colpita dalla guerra (11 anni di conflitto) e dalle sanzioni degli USA e dell’occidente.

Inspiegabile l’inerzia della Russia che non reagisce agli attacchi contro il paese alleato in cui mantiene un contingente russo e basi militari. Le sole condanne verbali pronunciate dal governo russo per le azioni di Israele non bastano più. In molti si chiedono perchè Mosca non ha reagito fino ad oggi alle azioni aggressive di Israele.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago