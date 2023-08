Attacco di massa dei droni nelle regioni della Russia. Notizie

Nella notte del 30 agosto, veicoli aerei senza pilota hanno sferrato un massiccio attacco contro cinque regioni della Russia centrale e nella regione di Pskov. Di conseguenza, è scoppiato un incendio nell’aerodromo di Pskov, dove diversi aerei da trasporto militare Il-76 sono rimasti danneggiati. In altri casi, gli UAV ucraini sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea.

Nella baia di Sebastopoli è stato effettuato un attacco anche da droni navali. Le forze di difesa antisommergibile e antisabotaggio hanno completato i lavori per respingerlo.

La TASS ha raccolto le informazioni principali su quello che è successo.

Attacco all’aeroporto di Pskov

L’aeroporto di Pskov è stato attaccato da un UAV, che è stato respinto dalle forze del Ministero della Difesa russo.

Non ci sono state vittime dall’attacco.

Lo spazio aereo sopra Pskov e la regione è limitato al sorvolo degli aerei, l’aeroporto di Pskov non funzionerà il 30 agosto .

Secondo la direzione principale del Ministero per le situazioni di emergenza della regione di Pskov, l’aereo da trasporto militare Il-76 ha preso fuoco.

Per spegnere l’incendio sono state coinvolte 21 attrezzature e 65 persone .

UAV nella Russia centrale

Secondo il Ministero della Difesa, le forze di difesa aerea hanno abbattuto tre droni ucraini sulla regione di Bryansk e uno sulla regione di Oryol.

Secondo il governatore Andrei Klychkov, due droni sono stati abbattuti sulla regione di Oryol.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che due droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Ryazan.

Il Ministero della Difesa ha segnalato l’abbattimento di un UAV nella regione di Kaluga.

Secondo il governatore della regione di Kaluga Vladislav Shapsha, un altro UAV ha colpito un serbatoio di petrolio vuoto.

Drone ucraino

Il governatore della regione di Bryansk, Alexander Bogomaz , ha detto che quando un drone si è schiantato in un edificio amministrativo, è scoppiato un incendio, anche il tetto è stato parzialmente danneggiato e le finestre sono state rotte.

Un drone, diretto a Mosca, è stato soppresso sul territorio del distretto Ruzsky della regione di Mosca.

In tutti i casi, le autorità delle regioni del Distretto Federale Centrale hanno riferito che non ci sono state vittime.

Gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi per l’accoglienza e la partenza degli aerei, ora tutte le restrizioni a Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky sono state rimosse.

Attacco di droni navali a Sebastopoli

Il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, ha affermato che le forze della flotta del Mar Nero stanno respingendo un attacco di veicoli senza pilota vicino alla baia centrale di Sebastopoli.

Un’ora dopo, ha riferito che le forze di supporto antisommergibile e di sabotaggio avevano terminato il loro lavoro nell’area acquatica, mentre non c’erano informazioni precise sul numero e sul tipo di obiettivi distrutti.

Fonte: Tass.ru/

Traduzione: Mirko Vlobodic