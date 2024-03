Attacco Crocus: una dichiarazione di guerra “ufficiale” dell’Occidente contro il popolo russo?

dal professor Red Outsider

Sfortunatamente, a questo punto, non importa nemmeno se sia stato Biden stesso o i suoi burattinai a firmare questo attacco, o se dietro le quinte si tratti di una cabala del Deep State all’interno del governo degli Stati Uniti che intende fomentare la guerra e scuotere le cose, o se è stata semplicemente quella vile feccia di Budanov (capo dei servizi intelligence ucraini) ad aver perpetrato tutto ciò di propria iniziativa. In definitiva, tutto indica che Washington è responsabile dell’istigazione o dell’orchestrazione totale dell’atto terroristico. Questo è vero terrorismo di Stato, un chiaro casus belli se fosse ammesso pubblicamente.

Il parametro più importante, che ancora sfugge ai calcoli della maggior parte dei funzionari occidentali, è il popolo russo. Non importa quello che Putin o i funzionari russi potrebbero voler dire o fare, il fatto è che i russi non sono animali senza cervello e hanno una propria opinione pubblica, e questo attacco costituisce un altro potente argomento per presentare l’Occidente come apertamente e brutalmente ostile alla Russia: quali siano le lacrime di coccodrillo ufficiali concordate, tutte le versioni plausibili di questa operazione (ignoriamo le stupide stronzate secondo cui ” i russi stanno solo bombardando o stanno uccidendosi” per scopi di pubbliche relazioni! ” che viene tirata fuori ogni volta dal 2014 , e anche prima, quando i terroristi caucasici appoggiati dagli Stati Uniti e dal Regno Unito facevano esplodere bombe in Russia negli anni ’90) si riferiscono all’Occidente, e questo è in ogni caso quello che i russi capiscono.

In questo senso, questa azione viene interpretata come una dichiarazione di guerra “ufficiale” non verbale e molto viscerale da parte dell’Occidente contro il popolo russo. Un’atrocità pubblica deliberatamente visibile e dimostrativa che non ha altro obiettivo se non quello di danneggiare i russi.

Terroristi arrestati

Tuttavia, questa azione porterà a una risposta molto russa: non esplosioni irrazionali e immediate di violenza casuale, come i pianificatori occidentali sembrano sempre aspettarsi, ma una furiosa intensificazione della determinazione a vedere questo conflitto continuare fino alla sua amara fine e a vedere i corpi di coloro che vi si trovano, i responsabili dell’organizzazione dell’intero conflitto, oscillare nel vento. Questo non squilibrerà i russi, ma li rafforzerà nel loro rifiuto di intraprendere percorsi tortuosi o soluzioni “approssimative” fino a quando non sarà stata data vendetta alle forze che portano avanti questa campagna di terrorismo di stato – e i russi ritengono che le autorità di Kiev non siano altro che mercenari che eseguono la volontà di Washington in questa materia, nonostante tutti i tentativi di smentita del tipo “non siamo noi, sono loro” da parte di questi ultimi.

Ripeto, la volontà di Putin e del governo russo non è nulla in confronto alla volontà del popolo russo stesso – e questo è arrabbiato, ma non con una reazione emotiva passeggera, ma con la fredda furia di una persona che cerca la verità e la definitiva vendetta. I funzionari russi non avranno altra scelta che aderirvi, e la loro stessa popolarità dipenderà dal fatto che vi aderiranno.

Aggiornamento: Dalle indagini e dagli interrogatori delle forze di sicurezza risulta che tutti e quattro i terroristi sono stati addestrati in uno dei campi in Turchia, precisamente vicino Istanbul. Osserva che i terroristi sono stati addestrati a Istanbul per due mesi. Uno di loro ha pubblicato sue foto da Instanbul in Febbraio. La Turchia è un paese della Nato e ospita campi di addestramento per terroristi? (Fonte: Top War)

