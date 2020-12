Attacco all’Aeroporto di Aden mentre arriva il governo filo-saudita

da Redazione

Dopo il pesante attacco all’aeroporto di Aden … un’esplosione si è verificata vicino al palazzo Al-Masheeq, in cui sono stati trasferiti membri del governo filo saudita di Hadi



Dopo che i componenti del gabinetto appena formato è stato trasferito al palazzo presidenziale a seguito di un attacco all’aeroporto della città, i media locali dicono che è stata sentita un’esplosione vicino al palazzo Al-Masheeq nella città yemenita di Aden.

Due testimoni e media locali hanno detto che è stata udita un’esplosione vicino al palazzo presidenziale, il palazzo Al-Maasheq, nella città yemenita di Aden, dopo che il gabinetto appena formato è stato trasferito mercoledì dopo un attacco all’aeroporto della città.

Non era chiaro cosa avesse causato l’esplosione e non ci sono state segnalazioni di feriti.

All’inizio di oggi, dozzine di persone sono state uccise e ferite nello Yemen, a seguito di 3 enormi esplosioni che hanno scosso l’aeroporto internazionale di Aden. Il corrispondente di Al-Mayadeen ha indicato che l’esplosione è stata enorme ed è stata accompagnata da vari spari.

Mentre fonti mediche e di sicurezza hanno detto ad Al-Mayadin che c’erano più di 30 morti e feriti in un bilancio iniziale per le vittime delle esplosioni aeroportuali, il Ministero della Salute yemenita nel governo del presidente Hadi ha annunciato che 22 persone sono state uccise e più di 50 ferite a seguito dell’attentato all’aeroporto internazionale di Aden.

D’altra parte, il viceministro degli Esteri nel governo di Sanaa (gli Houthy) , Hussein Al-Ezzi, ha condannato gli attentati, affermando: “Condanniamo fermamente tutte le fazioni mercenarie per non sentirsi responsabili della vita di persone innocenti, desiderando che cancellino i loro conti dai cittadini e dalle strutture pubbliche”.



Le riprese in diretta hanno documentato il momento dell’esplosione e lo stato di terrore che ha prevalso tra gli yemeniti all’aeroporto.

Fonte: Al-Mayadeen Net

L’aeroporto è nello Yemen nella parte occupata dalle forze filo-saudite e dai mercenari assoldati da Rijad

Ministro della difesa yemenita: oggi la coalizione nemica sta attraversando l’inizio della fase finale



Il ministro della Difesa yemenita ritiene che i paesi della coalizione guidata dai sauditi “stiano attraversando oggi l’inizio della fine” e conferma che le forze armate yemenite si sono sviluppate in una posizione avanzata per la prima volta nella storia dello Yemen.

Il ministro della Difesa yemenita, il maggiore generale Muhammad Nasser Al-Atifi, ha affermato: “Sono passati sei anni dalla brutale aggressione contro lo Yemen e la coalizione di aggressione non ha raccolto altro che sconfitta e vergogna.

Al-Atefi ha aggiunto durante una cerimonia di consegna dei diplomi per un certo numero di prigionieri liberati oggi, sabato, che “i paesi della coalizione di aggressione e coloro che li sostengono stanno attraversando oggi l’inizio della fine e se ne pentiranno”, osservando che “stanno fuggendo al fronte, e questa fuga non è vera perché sono fuggiti dove sono fuggiti i leoni.

E confermando che “siamo diventati una posizione avanzata per la prima volta nella storia dello Yemen”, Al-Afati ha predicato al popolo yemenita che hanno vinto perché la loro fiducia in Dio e la sua dipendenza da lui è grande.

Il generale Al-Atefi, ha considerato che “il popolo yemenita oggi combatte per quello che fa e domani, a Dio piacendo, mangeranno da quello che coltivano”.

Il Centro Eye of Humanity nella capitale yemenita, Sana’a, aveva contato i crimini dell’aggressione saudita allo Yemen in cifre, che vanno dalle perdite umane ai danni materiali e infrastrutturali durante i 2100 giorni di continua aggressione allo Yemen.

È per la prima volta che il mondo ha riunito il suo paese, i suoi popoli, le sue sette e le sue differenze in una trincea, per chiamare l’anno passato sullo Yemen “l’ anno della maledizione ” dall’inferno della guerra alla carestia, secondo l’UNICEF, che ha affermato che la minaccia della carestia minaccia milioni di bambini yemeniti.

Fonte: Al-Mayadeen Net

Traduzione: Fadi Haddad