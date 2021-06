Attacco al convoglio americano alla base in Iraq; ci sono 4 morti





Un’esplosione di una bomba all’interno di una base americana a Baghdad, capitale irachena, ha provocato la morte di quattro soldati e ha danneggiato uno dei loro convogli.

Secondo le informazioni pubblicate questo martedì dal canale Telegram di Saberin News , un ordigno improvvisato esplosivo (IED, per il suo acronimo in inglese) è stato attivato la scorsa notte ed è esploso al passaggio della carovana con rifornimenti logistici, appartenenti agli Stati Uniti, all’interno da il settore militare dell’aeroporto internazionale di Baghdad.

Un gruppo chiamato “La Resistenza Internazionale” si è assunto la responsabilità dell’attacco, che ha danneggiato il convoglio, composto da due Land Cruiser bianchi e due veicoli militari, e ha ucciso quattro soldati a bordo del Land Cruiser.

“Con l’aiuto di Dio onnipotente, siamo riusciti a portare a termine l’operazione all’interno della base degli occupanti all’aeroporto di Baghdad”, si legge nella nota.

Saberin News , citando esperti, ha riferito che i gruppi iracheni hanno iniziato a utilizzare droni e missili ad alta precisione per effettuare operazioni contro forze straniere nel loro Paese.

Gli esperti consultati aggiungono che l’operazione recentemente avviata con la base Victory conferma che i gruppi iracheni sono già in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo in qualsiasi momento.

Pochi minuti dopo, Saberin News ha riferito che un altro convoglio logistico statunitense è stato attaccato nel sud di Baghdad. La fonte non ha fornito ulteriori dettagli sulla seconda operazione, mentre nemmeno la cosiddetta coalizione guidata da Washington ha commentato.

Convoglio USA attaccato

Questo mentre l’indignazione nazionale per la prolungata presenza militare statunitense in Iraq continua a crescere. Infatti, i gruppi della Resistenza Irachena, così come la maggior parte delle correnti politiche del Paese arabo, chiedono che le truppe statunitensi lascino l’Iraq, altrimenti saranno trattate come “truppe di occupazione” .

Tuttavia, gli Stati Uniti hanno ignorato gli appelli che sollecitavano la partenza delle loro truppe dall’Iraq e stanno persino espandendo alcune delle loro basi nel paese, consolidando la loro presenza occupante.

La lotta contro gli occupanti USA continuerà e sarà sempre più intensa, ha dichiarato un portavoce delle resistenza irachena.

Fonte: HispanTV

Traduzione e sintesi: Luciano Lago