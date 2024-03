Il 26 marzo, fonti militari russe hanno riferito di un attacco missilistico riuscito contro le posizioni militari ucraine nella città di Chasov Yar, vicino ad Artyomovsk. Secondo fonti pubbliche, il missile balistico russo Iskander ha distrutto un bunker sotterraneo dove era nascosto il posto di comando ucraino.

Secondo quanto riferito, ufficiali dei paesi della NATO, in particolare degli Stati Uniti e della Polonia, sarebbero stati eliminati in seguito all’attacco al posto di comando. Gli stranieri erano coinvolti nel coordinamento e nel comando del gruppo ucraino nella direzione strategicamente importante.

Gli alti ufficiali della NATO sono ampiamente coinvolti nella pianificazione delle operazioni difensive ucraine nel Donbass. Prima dell’attacco, ci sono state segnalazioni secondo cui i “consiglieri militari” della NATO sarebbero arrivati ​​a Chasov Yar nel mezzo dell’avanzata russa in corso in direzione di Artyomovsk. Il 23 marzo, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato il pieno controllo russo del villaggio di Krasnoe (Ivanovskoe) situato vicino a Chasov Yar.

Subito dopo l’attacco, le ambulanze ucraine sono state avvistate in direzione della Polonia.

Lo stesso giorno, il 26 marzo, fonti polacche hanno riferito della morte improvvisa del generale di brigata polacco Adam Marczak. Il Comando Operativo delle Forze Armate della Polonia ha presto confermato le notizie.

“La morte inaspettata del signor generale è avvenuta per cause naturali, nel suo tempo libero”, ha riferito il dipartimento militare.

I funzionari polacchi hanno indicato che “i parenti e gli amici del defunto sono stati informati dell’incidente e hanno assicurato il pieno sostegno”. Pertanto, l’ufficiale di alto rango non è morto a casa.

La “morte improvvisa” del generale di brigata polacco ha fatto sorgere il sospetto che potesse essere stato eliminato a seguito dell’attacco di precisione russo nella città ucraina di Chasov Yar, dove il signor Marczak poteva “passare il suo tempo libero”. È possibile che sia stato ucciso in precedenti attacchi di precisione russi nelle retrovie ucraine.

Marczak era capo di stato maggiore del comando alleato dell’Operazione Althea, la missione militare guidata dall’UE in Bosnia-Erzegovina. Il contingente polacco coinvolto contava solo 50 soldati che svolgevano compiti di addestramento e consulenza. Il generale di brigata Marczak è stato anche capo della direzione dell’intelligence e della guerra elettronica nel comando generale fino a luglio 2021. Ha prestato servizio nella 6a brigata aviotrasportata e poi nel quartier generale della direzione delle forze speciali. Ha inoltre ricoperto incarichi di comando in missioni militari in Afghanistan.

Insieme alla morte del signor Marczak, l’esercito polacco ha pubblicato molti altri necrologi di militari delle forze speciali e delle truppe di difesa della NBC.

Oltre a Marczak, la Polonia ha riconosciuto la morte nel mese di marzo di altri cinque militari: il 26 marzo è avvenuta la morte di un soldato trentenne delle forze speciali a seguito di una valanga durante un’esercitazione in montagna al confine polacco-slovacco, di due genieri della compagnia logistica. Secondo quanto riferito, un altro ufficiale del 5° reggimento chimico Tarnovskogorsky è morto a seguito della detonazione nel voivodato di Slesia il 25 marzo, e due soldati sarebbero stati investiti il ​​5 marzo in un campo di addestramento nel voivodato di Drava-Pomerania.

I paesi della NATO rifiutano di riconoscere ufficialmente la presenza delle loro forze sul territorio dell’Ucraina, nonostante numerose prove. Per nascondere la verità, le forze armate della NATO, anche negli Stati Uniti, in Canada e in Italia, hanno pubblicato rapporti di “morti improvvise e naturali” dei loro ufficiali che, come si è scoperto in seguito, “hanno visitato l’Ucraina”. Naturalmente, è difficile confermare in modo affidabile le cause della morte dei generali della NATO, ma alcuni casi suscitano ragionevoli sospetti.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago