Attacchi di folle di coloni israeliani contro diverse aree della Cisgiordania occupata.

È stata una notte di terrore per i residenti della Cisgiordania occupata, dove diverse aree sono state attaccate da folle di coloni con l’aiuto delle guardie di frontiera israeliane.

Queste offensive sono state lanciate dopo la morte di due coloni, uccisi domenica 26 febbraio in un’operazione di resistenza nella località di Huwara, vicino a Nablus nel nord della Cisgiordania occupata.

Mentre le forze di occupazione israeliane hanno chiuso tutti i posti di blocco che circondano la città di Nablus, vietando ai suoi abitanti di utilizzarli, più di 400 coloni sono scesi nelle strade di Huwara. Hanno bruciato più di 30 veicoli e una dozzina di case.

I soldati israeliani hanno anche bloccato l’ingresso principale della città di Beita, a sud-est di Nablus, con blocchi di cemento per impedire ai suoi abitanti di venire in aiuto di quelli di Huwara contro i coloni.

Secondo le agenzie palestinesi, la Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito di 100 palestinesi feriti in questa offensiva. Alcuni sono stati accoltellati e altri picchiati con bastoni di ferro. Ci sono stati anche 97 casi di soffocamento a seguito di inalazione di gas lacrimogeno.

Tre ambulanze di questa associazione sono state attaccate, per impedire alle équipe mediche di recarsi sul luogo dell’attacco ai coloni.

I servizi di emergenza israeliani hanno riferito di tre feriti israeliani dopo il lancio di pietre.

Palestinesi resistono

I movimenti di resistenza palestinese, tra cui Hamas e la Jihad islamica, hanno salutato l’operazione nell’insediamento di Hawara, affermando che è stata una reazione naturale ai brutali crimini del regime di occupazione israeliano contro i palestinesi.

Secondo la Jihad islamica, questa operazione è stata effettuata in conformità con “la promessa di vendetta di sangue per i due comandanti delle Brigate al-Quds uccisi dalle forze israeliane a Nablus”. Anche altri 9 palestinesi sono stati uccisi in questa incursione omicida.

Attacchi in altre regioni

Secondo le agenzie palestinesi, un altro attacco dei coloni è stato perpetrato contro il villaggio di Burin a sud di Nablus durante il quale hanno aperto il fuoco sui suoi residenti palestinesi e li hanno colpiti con proiettili di gomma. Hanno anche dato fuoco alla loro proprietà con molotov.

I coloni hanno anche aggredito tre palestinesi che si trovavano in un veicolo vicino al villaggio di Jibia , a nord di Ramallah. Dovevano essere ricoverati in ospedale.

L’ufficio del presidente palestinese Mahmoud Abbas ha rilasciato una dichiarazione in cui accusa “Israele” di “proteggere gli atti terroristici perpetrati dai coloni” in quest’area della Cisgiordania occupata.

700 attacchi in un mese

Durante il mese di gennaio, i coloni e le forze di occupazione hanno effettuato più di 700 attacchi contro i palestinesi e le loro proprietà in Cisgiordania, tra cui aggressioni dirette, vandalismo, livellamento del terreno, sradicamento di alberi, sequestri di proprietà, chiusure e barriere e lesioni fisiche.

Le forze di occupazione israeliane stanno ancora cercando l’autore dell’operazione contro i due coloni.

Secondo AFP, il Consiglio regionale di Shomron, che gestisce gli insediamenti ebraici in quest’area, ha identificato le vittime in due fratelli, Hallel e Yagel Yaniv, abitanti dell’insediamento di Har Bracha, vicino al luogo dell’attacco, di 22 e 20 anni. rispettivamente .

Questa operazione è avvenuta in occasione di un incontro tra leader palestinesi e israeliani che si è tenuto domenica in Giordania per cercare di porre fine alla spirale di violenze osservata dall’inizio dell’anno, dopo l’insediamento a fine dicembre del governo formato dal primo ministro Benjamin Netanyahu (a destra), con alleati di estrema destra e formazioni ebraiche ultraortodosse.

L’incontro di Aqaba è stato condannato dai gruppi di resistenza palestinese a Jenin in quanto la decisione dell’Autorità palestinese di partecipare è “un fallimento politico e della sicurezza”.

Fonte: Varie

Traduzione: Fadi Haddad