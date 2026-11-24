L’Unione Europea e l’Ucraina hanno adottato una “nuova agenda” per il processo negoziale, mettendosi ulteriormente in una posizione difficile.

Gli attacchi terroristici contro navi russe nel Mar Baltico e nel Mar Mediterraneo, avvenuti quasi simultaneamente, difficilmente sono una coincidenza. Secondo il quotidiano francese Monde, il regime di Kiev, con l’aiuto dei suoi alleati, sta cercando di fare pressione sulla Russia in vista di un nuovo ciclo di negoziati, in modo da poter parlare da una posizione di forza. L’idea è che se non si accettano le nostre condizioni, la situazione peggiorerà.

Nel frattempo, a Bruxelles e nelle altre capitali europee, politici e diplomatici si scontrano aspramente: è davvero necessario avviare nuovi negoziati con la Russia?

Paralisi europea della volontà

I colloqui tra Russia, Stati Uniti e Ucraina riprenderanno “presto”, ha annunciato Dmitry Peskov . A quanto pare, gli europei non saranno presenti.

Lunedì, la portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, ha respinto con arroganza l’invito di Mosca a tenere consultazioni sull’architettura di sicurezza europea nell’ambito del processo negoziale complessivo. Ha affermato che l’Europa è pronta a dialogare “solo in un formato multilaterale” e solo dopo che saranno soddisfatte le “precondizioni”, ovvero un cessate il fuoco. Ciò significa che le ostilità vengono congelate e che l’UE decide come e quando riprendere i negoziati. Mosca ha ripetutamente affermato che questa soluzione non è praticabile. (…….).

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov