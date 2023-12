Attacchi aerei israeliani massacrano gli abitanti di Gaza nelle scuole e negli edifici residenziali

L’occupazione israeliana bombarda una scuola, utilizzata come rifugio, nel nord della Striscia di Gaza e commette numerosi altri crimini di guerra in poche ore.

Aerei da guerra israeliani hanno bombardato le città di Aabsan, Bani Suhaila e al-Qarara nel distretto di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.

A nord, unità di artiglieria israeliane hanno bombardato i quartieri di al-Shujaiya, al-Zeitoun e al-Daraj nella città di Gaza. Rapporti locali indicano che un gran numero di persone sono state martirizzate in un attacco aereo che ha preso di mira edifici residenziali a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza.

Contemporaneamente, la Resistenza ha rinnovato feroci scontri a ovest della città di Gaza, dove i combattenti della Resistenza hanno continuato a respingere l’invasione dei soldati israeliani d’occupazione in quartieri di al-Sheikh Radwan e al-Nasr.

Il corrispondente di Al Mayadeen ha riferito che navi militari israeliane hanno sparato decine di proiettili contro la costa della centro della Striscia di Gaza, situato tra Gaza City e Khan Younis.

Il nostro corrispondente ha anche riferito di intensi bombardamenti in diverse aree di Jabalia, Beit Lahia, Tal al-Zaatar e Beit Hanoun, tutte situate nelle zone più settentrionali della Striscia di Gaza.

A Faluja, Jabalia, il nostro corrispondente ha detto che le bombe israeliane hanno preso di mira una scuola attualmente utilizzata come rifugio per gli sfollati forzati, cosa che ha portato al martirio di diverse persone. Nel frattempo, un attacco israeliano ha preso di mira un blocco residenziale nel campo profughi di Jabalia.



Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad