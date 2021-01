Attacchi a ripetizione in Iraq contro le truppe occupanti

da Redazione

Il 22 gennaio, cinque convogli che trasportavano rifornimenti e attrezzature per la coalizione guidata dagli Stati Uniti sono stati attaccati in diverse parti dell’Iraq.

Secondo Sabereen News, un canale di telegram con collegamenti a gruppi armati sciiti in Iraq, gli attacchi sono avvenuti come segue:

Il primo attacco è avvenuto nella città meridionale di Nassiriya. Cinque dei 18 container, che venivano spostati dai camion del convoglio, sono stati completamente distrutti a seguito dell’attacco. Anche un veicolo 4 × 4 è stato danneggiato. Tre appaltatori militari privati ​​iracheni, che stavano a guardia del convoglio, e un’ingegnere donna delle forze spagnole della coalizione sarebbero rimasti feriti.

Il secondo attacco ha avuto luogo nella provincia centrale di Babilonia. Non sono stati forniti dettagli sull’attacco.

Il terzo attacco è avvenuto nella città centrale di al-Diwaniyah. Alcuni consiglieri militari delle forze spagnole della coalizione sarebbero rimasti feriti.

Anche il quarto attacco ha avuto luogo a Babilonia. Non sono stati forniti dettagli sull’attacco.

Il quinto attacco è avvenuto nei pressi di Abu Ghraib, a ovest della capitale Baghdad. Non sono stati forniti dettagli sull’attacco.

Il gruppo di resistenza islamica sciita in Iraq – “Ashab al-Kahf, ha rivendicato la responsabilità di tutti e cinque gli attacchi, ha promesso di svolgere ancora più operazioni contro le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti in Iraq.

Convogli USA sotto attacco delle forze di resistenza irachene

“Abbiamo piazzato ordigni esplosivi lungo la strada sud e sulla strada che va da Baghdad settentrionale a Ninive”, ha detto il gruppo in una breve dichiarazione. “Quando il conteggio totale sarà completato, emetteremo una dichiarazione in cui rivendicheremo la responsabilità di tutto. Renderemo la vita impossibile agli occupanti americani e loro alleati fino a quando non lasceranno il nostro paese”, hanno aggiunto nel comunicato.

‘Ashab al-Kahf è uno dei numerosi gruppi armati filo-iraniani che hanno iniziato a sferrare attacchi contro le truppe statunitensi in Iraq dopo l’assassinio di Abu Mahdi al-Muhandis, vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare (PMU) e del Magg. Gen. Qassim Soleimani, Comandante della forza iraniana Quds più di un anno fa.

Finora, la coalizione guidata dagli Stati Uniti non è riuscita a identificare e affrontare questi gruppi, che si suppone siano incorporati nei ranghi del PMU.

Aggiornamento

Razzi contro la base americana di Victory.

Almeno 3 razzi sono stati sparati contro la base militare USA in Iraq.

Secondo l’agenzia iraniana VJC , citando al-Arabiya, il Victor Base Complex degli USA in Iraq è stato colpito dai razzi lanciati da alcuni uomini armati non identificati. Il Victor Base Complex è un gruppo di installazioni militari statunitensi che circondano l’aeroporto internazionale di Baghdad. Per ora non ci sono notizie sugli evetuali danni e vittime.

Fonti: Al Mayadeen – Al Arabiya.net

Traduzione: Fadi Haddad