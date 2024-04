Attaccata la base militare israeliana di Johanten

Le milizie sciite irachene hanno annunciato un attacco alla base militare israeliana di Johanten, situata nel sud del Paese. Lo hanno annunciato sul loro canale Telegram ufficiale. Le azioni dei gruppi iracheni sono in risposta a quelli che dicono siano massacri di civili palestinesi, tra cui donne, bambini e anziani, da parte delle forze israeliane nella Striscia di Gaza.

Milizie sciite in Iraq

Nel comunicato si precisa che l’attacco alla base di Johanten è stato effettuato con veicoli aerei senza pilota ed è avvenuto domenica. La mossa è descritta come parte della strategia della Resistenza Islamica dell’Iraq per combattere l’occupazione israeliana ed esprimere sostegno al popolo palestinese che soffre per l’aggressione israeliana.

L’attacco delle milizie sciite irachene contro una base militare israeliana sottolinea le crescenti tensioni nella regione e dimostra la volontà di intraprendere un’azione attiva contro l’IDF da parte delle forze della Resistenza irachena.

Fonte: avia.pro/news/atakovana-izrailskaya-voennaya-baza-yohanten

Traduzione: Mirko Vlobodic