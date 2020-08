Attaccare la Cina: l’ultima disperata strategia elettorale di Trump

da Redazione

di Dennis Etler

Dovrebbe essere ovvio a qualsiasi persona pensante che la scusa degli Stati Uniti per chiudere il consolato cinese a Houston (l’ultima mossa contro la Cina) non regge. Non ha nulla a che fare con lo “spionaggio” di segreti aziendali o medici e ha tutto a che fare con l’aumento delle tensioni con la Repubblica Popolare Cinese per servire gli interessi politici di Trump all’avvicinarsi delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America, previste per Novembre.

Trump è tra l’incudine e il martello. La sua goffa risposta alla pandemia COVID-19 gli ha causato una cascata di problemi politici. Di conseguenza, le crisi che si sono verificate negli Stati Uniti sono senza precedenti. La crisi medica causata dal COVID-19 ha generato una crisi economica e gli Stati Uniti sono entrati in un periodo prolungato di recessione, con un forte aumento della disoccupazione e dei fallimenti di imprese. Questa è accompagnata da una crisi sociale causata dal razzismo sistemico e dalla brutalità della polizia oltre che da una crisi educativa, con un quinto degli insegnanti americani che lascia il lavoro alla luce delle condizioni insicure all’interno delle scuole, mentre la pandemia continua. diffondendosi all’infinito.

I numeri del sostegno a Trump nei sondaggi sono crollati come ci si poteva facilmente aspettare. È sorprendente che Trump possa ancora mantenere qualsiasi sostegno popolare dato che tutta questa crisi che si è verificata sotto la sua presidenza. Invece di fare di nuovo grandi gli Stati Uniti, come promesso, Trump presiede al loro declino e alla loro caduta di influenza e di prestigio.

Trump e Xi Jimping

Pertanto, la prospettiva della rielezione di Trump è piuttosto debole ei suoi fallimenti dovrebbero portare anche i democratici a prendere il controllo del Senato. Poiché sembra inevitabile che i Democratici manterranno la Camera dei Rappresentanti, è più che probabile che controlleranno tutte le leve del potere statale. L’unica cosa che si frappone sulla loro strada è una Corte Suprema conservatrice piena di giudici repubblicani, ma anche lì la presa sul potere di questi ultimi è equivoca.

Tuttavia, Trump si rende conto che non deve assolutamente perdere, viso che se questo dovesse accadere, sarebbe oggetto di una serie di procedimenti giudiziari da parte dei suoi nemici politici, senza la protezione della presidenza. Pertanto, sta portando avanti una strategia di terra bruciata.

Trump pensa che la scommessa migliore per lui sia attaccare la Cina. La Cina è così diventata la bestia nera della politica americana. Il gioco delle colpe è in pieno svolgimento e tutto quello che è andato storto per Trump è ora imputato alla Cina. La politica anti-cinese di Trump ha costretto i democratici a seguire l’esempio per dimostrare che non sono “diventati morbidi con la Cina”, come sostiene l’attuale presidente.

Consolato USA in Cina chiuso per ritorsione

Ma le accuse false contro la Cina sono fuorvianti nella migliore delle ipotesi. La chiusura del consolato cinese a Houston è un buon esempio. Le ambasciate e i consolati statunitensi all’estero sono noti per essere nidi di agenti della CIA, che usano le loro posizioni per fomentare rivoluzioni di colore sostenute dagli Stati Uniti. E aiutano e incitano i “dissidenti” in vari paesi a fungere da quinta colonna per gli interessi americani. Accusare diplomatici cinesi di spionaggio è il massimo dell’ipocrisia. I cinesi non si stanno comportando diversamente da come hanno fatto negli ultimi 35 anni, quindi perché chiudere il loro consolato ora? È ovviamente uno stratagemma politico per aumentare le tensioni nella speranza che Trump riguadagnerà il favore del pubblico.

La Cina non ha avviato di sua iniziativa la politica di misure e contromisure ora attuate da entrambe le parti. Le azioni della Cina su tutta la linea sono state una risposta alla posizione aggressiva degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Tuttavia, Trump vede gli attacchi alla Cina come una delle poche carte che gli rimangono da giocare, quindi non lascerà nulla di intentato per farlo. Non importa chi vince a novembre, tuttavia, ci si può aspettare un ritiro dall’orlo del precipizio, poiché gli Stati Uniti hanno troppe ferite da leccare.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago