Atroci riprese video del massacro israeliano contro una scuola a Jabalia. 200 martiri

L’esercito di occupazione israeliano ha commesso l’ennesimo massacro nel campo di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza.

All’alba di sabato, alcuni raid hanno bombardato la scuola di al-Fakhoura dove erano alloggiati i palestinesi sfollati

Secondo una prima valutazione sarebbero almeno 80 i palestinesi martirizzati. La cifra sarebbe più alta. Alcuni media palestinesi riferiscono che il raid israeliano ha ucciso 200 palestinesi.

Le immagini mostrano dozzine di cadaveri che giacciono sui pavimenti, sulle scale, nei corridoi e nelle aule di questa scuola dell’UNRWA. (Non possiamo mostrare questo video ).

Secondo chi li ha presi, le persone dormivano quando è avvenuto l’attentato mortale.

“Diciamo a questo nemico criminale, sconfitto davanti alle Brigate al-Qassam e agli eroi della resistenza, e che opprime gli innocenti nella sicurezza dei centri di sfollamento: resteremo su questa terra e non ci sarà mai più un’altra immigrazione”. qualunque siano i massacri e i crimini che avete commesso e che disonoreranno l’umanità.

Verrà il giorno in cui sarai ritenuto responsabile, con la forza della giustizia e della verità, e non avrai scampo per pagarne il prezzo, prima o poi”, è stata la prima reazione di Hamas a questo massacro.

L’UNRWA, da parte sua, ha precisato che informa quotidianamente “Israele” sull’ubicazione delle sue scuole e dei centri di accoglienza ad essa affiliati.

Fonte: Al Manar

Traduzione: Luciano Lago