Atlantico: la Russia paralizzerebbe rapidamente la NATO in caso di guerra

di Olivier Renault.

Le forze della Nato sono minacciate di paralisi totale, secondo Xavier Raufer, autore di The Atlantic . La ragione è spiegata dai progressi nella guerra elettronica da parte della Russia.

Ad esempio, è stato così attivato un nuovo sistema elettronico russo a lunghissima gittata (circa 3.000 km) da una base russa situata tra le basi NATO. E un misterioso evento si è verificato contro una base americana in Siria alla fine di ottobre 2021, paralizzandola totalmente. Gli aggressori non volevano uccidere ma testare qualcosa (una nuova arma) e mostrare agli Stati Uniti la loro supremazia tecnologica. Queste armi consentono di disattivare le armi e senza distruggerlo, anche il dispositivo elettronico nemico.

Tutte le basi aeree e navali della NATO e oltre, tutte le sue installazioni militari sono interessate. “Ciò si ottiene soffocando tutte le onde satellitari, tutta la telefonia cellulare (VHF-UHF), tutte le radio, GPS ecc..”, spiega l’autore di Atlantic .

Le forze della NATO hanno minacciato di paralisi completa. Xavier Raufer specifica che “all’inizio di ottobre 2021 è stato attivato da Kaliningrad (la parte più occidentale della Russia) il nuovo sistema elettronico russo Murmansk-BN , a portata ultra lunga (circa 3.000 km). Ora, ± 3.000 km a sud di Kaliningrad, in linea d’aria, c’è Lisbona: tutta l’Europa occidentale è interessata”. Quindi, “le forze della Nato sono minacciate di paralisi totale”. E anche in modo basilare, le forze della NATO non saranno in grado di funzionare. I caccia F35 americani ad alta tecnologia, privati ​​della loro fondamentale comunicazione satellitare, possono essere messi a terra, avverte inoltre Atlantico .

Murmansk-BN , che “già protegge la strategica penisola di Kola (a est della città di Murmansk), è ora funzionale, o lo sarà presto, sugli assi sensibili degli immensi confini russi” e che “la Crimea, ad esempio, e il Stretto di Kerch, sono protetti da un sistema simile, che nelle vicinanze gela le onde su circa 3.000 km del Mar Nero”.

Per Xavier Raufer, sapere che la Russia possiede quest’arma appena uscita da un romanzo di fantascienza, “è certamente una preoccupazione, ma non segna la fine del mondo” perché è “un grande Stato razionale, erede di ‘uno dei due superpoteri della Guerra Fredda”. Ciò che preoccupa l’autore sarebbe vedere questa nuova arma trovarsi nelle mani di una milizia, di una banda armata o di mercenari. Ciò significherebbe la potenziale fine delle operazioni estere, siano esse bellicose o finalizzate al mantenimento della pace. E “una milizia ha già almeno uno di questi sistemi di guerra elettronica iper-complessi in Medio Oriente”, afferma Xavier Raufer.

La base americana di Al-Tanf in Siria. Atlantico fa l’esempio della base americana di Al-Tanf che, nella tarda serata del 20 ottobre, al confine tra Giordania e Iraq, diventa sorda, cieca e muta. Su almeno 120 km 2 , ogni difesa è abolita dove il nord di Israele è a circa 170 km. Viene stabilita una zona morta: niente più radar, niente più guide, niente più internet. Droni, elicotteri, ecc. sono bloccati a terra. E, quando viene attivata questa copertura soffocante, i droni suicidi vengono a distruggere elementi della base impedendo loro di difendersi o attaccare.

Sistemi di guerra elettronica

Il Times of Israel , come altri media americani, non fornisce dettagli sulle circostanze dell’attentato, limitandosi a indicare: “Non si sapeva ancora chi avesse compiuto l’attentato”. Questi stessi media confermano ad Atlantic sul fatto che “un avamposto militare nel sud della Siria utilizzato dalle truppe statunitensi e dai suoi alleati è stato colpito da un attacco coordinato mercoledì [20 ottobre 2021]” e che “il funzionario statunitense ha affermato che l’attacco sembrava includere almeno un attacco drone e forse un colpo a terra.’ Ciò che sorprende è che questo attacco coordinato non ha ucciso o ferito gli americani. Pertanto, ci sono speculazioni sull’origine di questo attacco. Dal lato dei media occidentali, si dice che questo attacco sia avvenuto “una settimana dopo che le milizie filo-iraniane avevano giurato vendetta per un presunto attacco israelo-americano vicino a Palmira”.

Asharq Al-Awsat, il primo quotidiano panarabo al mondo, stampato contemporaneamente tutti i giorni in quattro continenti in 14 città e lanciato a Londra nel 1978, lasciava intendere che dietro l’attacco strategico ci fosse la Russia, che secondo Atlantico aveva bloccato tutti i sistemi di difesa degli Stati Uniti. Nell’articolo intitolato “Chi ha attaccato Al-Tanf in Siria, perché?” Asharq Al-Awsat specifica che “Mosca ha ripetutamente cercato di smantellare la base americana”, ma che “non significa comunque che il bombardamento di Al-Tanf sia stato organizzato dalla Russia”. Questa base americana è totalmente paralizzata e incapace di reagire, come indica Atlantico, non avrebbe subito un avvertimento e un test da Mosca e che il Pentagono non avrebbe voluto dirlo mirando a un attacco dall’Iran per non rivelare al mondo la loro totale vulnerabilità di fronte a un dispositivo elettronico estratto da un’opera di fantascienza?

Olivier Renault

Fonte: Observateur Continental