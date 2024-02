Asse della Resistenza: dal Donbass a Gaza

di Pepe Escobar

Le resistenze nel Donbass e a Gaza condividono una visione comune essenziale: rovesciare l’egemone unipolare che ha soffocato le loro aspirazioni nazionali.

Durante il mio recente vertiginoso viaggio nel Donbass, dove ho seguito battaglioni di cristiani ortodossi che difendevano la loro terra, la Novorossia, è diventato chiaro che la resistenza in queste repubbliche russe appena liberate sta combattendo più o meno la stessa battaglia delle loro controparti in Medio Oriente.

Quasi dieci anni dopo il Maidan di Kiev e due anni dopo l’inizio dell’operazione militare speciale russa in Ucraina, la determinazione della resistenza non ha fatto altro che rafforzarsi.

È impossibile rendere piena giustizia alla forza, alla resilienza e alla fede del popolo del Donbass, che si trova in prima linea in una guerra per procura guidata dagli Stati Uniti contro la Russia. La battaglia che combattono dal 2014 ha visibilmente perso la sua copertura e si è rivelata, in sostanza, una guerra cosmica dell’Occidente collettivo contro la civiltà russa.

Come ha chiarito il presidente russo Vladimir Putin nella sua intervista con Tucker Carlson, vista da un miliardo di persone in tutto il mondo, l’Ucraina fa parte della civiltà russa, anche se non fa parte della Federazione Russa. Pertanto, il bombardamento in corso di civili russi nel Donbass è considerato un attacco alla Russia.

Condivide lo stesso ragionamento del movimento di resistenza Ansarullah dello Yemen, che descrive il genocidio israeliano a Gaza come un genocidio lanciato contro il “nostro popolo”: il popolo delle terre dell’Islam.

Proprio come il ricco suolo nero della Novorossia è il luogo in cui l’“ordine internazionale basato sulle regole” è venuto a morire, la Striscia di Gaza in Medio Oriente – una terra ancestrale, la Palestina – potrebbe alla fine essere il luogo in cui il sionismo perirà. Dopotutto, l’ordine basato sulle regole e il sionismo sono costrutti fondamentali del mondo unipolare occidentale ed elementi essenziali per promuovere i suoi interessi economici e militari su scala globale.

Le roventi linee di frattura geopolitica di oggi sono già configurate: l’Occidente collettivo contro l’Islam, l’Occidente collettivo contro la Russia, e presto una parte sostanziale dell’Occidente, seppure con riluttanza, contro la Cina.

Tuttavia, viene messo in atto un serio contrappunto.

Hezbollah Resistenza libanese

Mentre l’Asse della Resistenza in Medio Oriente continua a rafforzare la sua strategia di “sciame”, questi battaglioni cristiani ortodossi nel Donbass possono essere considerati solo l’avanguardia dell’Asse della Resistenza slava.

Quando ho menzionato questo legame tra sciiti e cristiani ortodossi a due alti comandanti a Donetsk, a soli due chilometri dalla linea del fronte, hanno sorriso, sconcertati, ma hanno recepito il messaggio.

Dopotutto, più di chiunque altro in Europa, questi soldati sono in grado di cogliere questo tema unificante: sui due principali fronti imperiali – Donbass e Medio Oriente – la crisi dell’egemone occidentale si sta approfondendo e il suo collasso sta accelerando rapidamente.

L’umiliazione cosmica in corso da parte della NATO nelle steppe della Nuova Russia è rispecchiata dal sonnambulismo della combo anglo-americana-sionista verso una conflagrazione più ampia in tutto il Medio Oriente – che insiste dichiarando freneticamente di non volere la guerra mentre bombarda tutti i vettori dell’Asse della Resistenza tranne l’Iran. non possono, perché il Pentagono ha elaborato ogni scenario e sono tutti destinati al fallimento.

Se si toglie la patina di coloro che sono al potere a Kiev e Tel Aviv, che tirano le fila, si trovano gli stessi burattinai che controllano l’Ucraina, Israele, gli Stati Uniti, il Regno Unito e quasi tutti i paesi membri della NATO.

Lavrov: “Nessuna prospettiva” su Israele-Palestina

Il ruolo della Russia in Medio Oriente è piuttosto complesso e sfumato. In superficie, i corridoi del potere di Mosca rendono chiaro che Israele-Palestina “ non è la nostra guerra, la nostra guerra è in Ucraina ”.

Allo stesso tempo, il Cremlino continua a presentarsi come mediatore fidato e pacificatore in Medio Oriente. La Russia è forse nella posizione migliore per svolgere questo ruolo: è una grande potenza globale, fortemente coinvolta nella politica energetica della regione, leader nelle nuove istituzioni economiche e di sicurezza globali e mantiene forti relazioni con tutti gli stati chiave della regione.

Una Russia multipolare – con la sua vasta popolazione di musulmani moderati – si sente istintivamente preoccupata per la difficile situazione dei palestinesi. E poi c’è il fattore BRICS+, dove l’attuale presidenza russa può attirare tutta l’attenzione dei nuovi membri Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, per proporre nuove soluzioni all’enigma palestinese.

Questa settimana a Mosca, alla 13a Conferenza del Valdai Club Middle East , il ministro degli Esteri Sergei Lavrov è andato dritto al punto, evidenziando la causa, le politiche dell’egemone, e l’effetto, la spinta di Israele-Palestina verso la catastrofe.

Ha svolto il ruolo di pacificatore della Russia: noi abbiamo proposto di “ organizzare un incontro interpalestinese per superare le divisioni interne ”. Ha anche mostrato il volto della Realpolitik Russia: “ al momento non c’è alcuna prospettiva di una soluzione israelo-palestinese ”.

Un dettagliato rapporto Valdai ha aperto una finestra cruciale per comprendere la posizione russa, che collega Gaza e lo Yemen come “ epicentri del dolore ”.

Per contestualizzare è importante ricordare che alla fine del mese scorso, il rappresentante speciale di Putin per gli affari del Medio Oriente, il viceministro degli Esteri ML Bogdanov, ha ricevuto a Mosca una delegazione di Ansarullah guidata da Mohammed Abdelsalam.

Fonti diplomatiche confermano che hanno discusso a fondo di tutto: del destino di una soluzione globale alla crisi politico-militare nello Yemen, a Gaza e nel Mar Rosso. Non sorprende che Washington e Londra abbiano perso la pazienza.

Scomparsa della questione palestinese

Forse la tavola rotonda più importante tenutasi a Valdai è stata quella dedicata alla Palestina e a come unificare i palestinesi.

Nasser al-Kidwa, membro del Consiglio nazionale palestinese (PNC) ed ex ministro degli Esteri dell’Autorità palestinese (AP) (2005-2006), ha evidenziato le tre posizioni strategiche di Israele, che mirano tutte a mantenere un pericoloso status quo:

In primo luogo, Tel Aviv cerca di mantenere la separazione tra Gaza e la Cisgiordania occupata. In secondo luogo, secondo Kidwa, si tratta “di indebolire e rafforzare l’uno o l’altro, impedendo la leadership nazionale, usando la forza e solo la forza per sopprimere i diritti nazionali palestinesi e impedire una politica risolutiva “.

Il terzo obiettivo di Israele è perseguire attivamente la normalizzazione con un certo numero di paesi arabi senza affrontare la questione palestinese, cioè “far scomparire la questione palestinese “.

Combattenti palestinesi

Kidwa ha poi sottolineato la “scomparsa” di queste tre posizioni strategiche – essenzialmente perché Netanyahu sta cercando di prolungare la guerra “ per salvare se stesso ” – che porta ad altri possibili esiti: un nuovo governo israeliano, una nuova leadership palestinese, “ che ci piaccia o meno ”. no ”, e una nuova Hamas.

Secondo Kidwa sono quindi quattro i principali ambiti di discussione: lo Stato di Palestina, Gaza e il ritiro israeliano, il cambiamento della situazione palestinese, un processo che dovrebbe essere nazionale, ” pacifico ” e ” senza vendetta “, e il meccanismo futuro globale.

Ciò che è chiaro, secondo Kidwa, è che in futuro non ci sarà alcuna “ soluzione a due Stati ”. Si tratterà di tornare all’essenziale, vale a dire l’affermazione del “ diritto all’indipendenza nazionale della Palestina ”, questione già apparentemente concordata trent’anni fa a Oslo.

Riguardo al prossimo meccanismo, Kidwa non nasconde che “ il Quartetto è disfunzionale ”. Ripone le sue speranze nell’idea spagnola, approvata dall’Ue, “ che abbiamo modificato ”. Si tratta, essenzialmente, di una conferenza di pace internazionale in più fasi, a seconda della situazione sul terreno a Gaza.

Ciò comporterà diversi cicli, ” con un nuovo governo israeliano “, costretto a sviluppare un ” quadro di pace “. Il risultato finale deve essere il minimo accettabile per la comunità internazionale, sulla base delle numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: i confini del 1967, il riconoscimento reciproco e un calendario specifico, che potrebbe essere il 2027. E soprattutto deve stabilire “ impegni rispettato fin dall’inizio ”, cosa che il pubblico di Oslo non riusciva a capire.

È chiaro che nulla di tutto ciò sarà possibile sotto Netanyahu e l’attuale leadership disfunzionale alla Casa Bianca.

Ma Kidwa ammette anche che, da parte palestinese, ” non abbiamo un maestro che metta insieme questi elementi, Gaza e Cisgiordania “. Questo è, ovviamente, un successo strategico per gli israeliani, che hanno lavorato a lungo per mantenere i due territori palestinesi in conflitto e hanno assassinato qualsiasi leader palestinese capace di superare la divisione.

A Valdai, Amal Abou Zeid, consigliera dell’ex presidente libanese, generale Michel Aoun (2016-2022), ha osservato che “ così come la guerra in Ucraina, la guerra di Gaza ha sconvolto le basi dell’ordine regionale ”.

L’ordine precedente era “ centrato sull’economia, come via verso la stabilità ”. L’operazione di Hamas del 7 ottobre contro Israele ha poi innescato una trasformazione radicale. Ha “ sospeso la normalizzazione tra Israele e il Golfo, in particolare l’Arabia Saudita ” e ha rilanciato la risoluzione politica della crisi palestinese. Senza questa risoluzione, ha sottolineato Zeid, la minaccia alla stabilità è “ regionale e globale ”.

Torniamo quindi alla coesistenza di due Stati lungo i confini del 1967: il sogno impossibile. Tuttavia, Zeid ha ragione nel dire che se il capitolo palestinese non viene chiuso, è ” impossibile per gli europei avere relazioni normali con le nazioni del Mediterraneo”. L’UE deve portare avanti il ​​processo di pace ”.

Combatenti nel Donbass

Nessuno, dal Medio Oriente alla Russia, trattiene il fiato, soprattutto perché “ prevale l’estremismo israeliano ”, l’Autorità Palestinese soffre di una “ mancanza di leadership ” e non esiste “ nessuna mediazione americana ”.

Vecchie idee contro nuovi giocatori

Zaid Eyadat, direttore del Centro per gli studi strategici dell’Università della Giordania, ha tentato di adottare una “ prospettiva razionalista ”. Ci sono “ nuove dinamiche ” in gioco, ha sostenuto, affermando che “ la guerra va ben oltre Hamas e la Striscia di Gaza ”.

Ma le prospettive di Eyadat sono fosche. “ Israele sta vincendo ”, insiste, contraddicendo l’intero Asse della Resistenza nella regione e perfino le strade arabe.

Eyadat sottolinea che “ la questione palestinese è ancora una volta in primo piano, ma senza il desiderio di una soluzione globale. I palestinesi quindi perderanno ”.

Per quello ? Per una “ fallimento delle idee ”. Come in “ come trasformare qualcosa di insostenibile in qualcosa di più ragionevole ”. Ed è proprio l’“ ordine basato sulle regole ” che è al centro di questo “ deficit morale ”.

Questo è il tipo di affermazioni del passato che sono in contrasto con i visionari multipolari e resistenti di oggi. Mentre Eyadat si preoccupa della concorrenza tra Israele e Iran, di una Tel Aviv estremista e incontrollata, delle divisioni tra Hamas e Autorità Palestinese e del perseguimento dei propri interessi da parte degli Stati Uniti, ciò che manca in questa analisi è l’arena terrestre e l’ascesa di multipolarismo su scala globale.

Lo sciame dell’Asse della Resistenza in Medio Oriente è appena iniziato e ha ancora un gran numero di carte militari ed economiche che non sono state ancora giocate. L’Asse della Resistenza slava combatte senza sosta da due anni e comincia solo ora a vedere una possibile luce, legata alla caduta di Adveevka, alla fine del tunnel (fangoso).

La guerra di resistenza è una guerra globale, combattuta – finora – solo su due campi di battaglia. Ma i sostenitori dello Stato sono attori formidabili sulla scena mondiale di oggi e stanno lentamente accumulando vittorie nei rispettivi campi. Tutto questo mentre il nemico, l’egemone, è in caduta libera dal punto di vista economico, non ha un mandato nazionale per le sue guerre e non offre soluzioni.

Che sia sul suolo nero e fangoso del Donbass, sulle coste mediterranee di Gaza o nelle principali rotte marittime del mondo, Hamas, Hezbollah, Hashd al-Shaabi e Ansarullah si prenderanno tutto il tempo necessario per trasformare gli “epicentri del dolore” in “ epicentri della speranza”.

Pepe Escobar

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago