Assassinando un generale della Guardia Rivoluzionaria in Siria, Israele sta cercando disperatamente di spingere l’Iran ad un’azione diretta

di Max Blumenthal

Lo Stato siriano è stato indebolito da anni di guerra sporca sponsorizzata dalla NATO e dalle conseguenti sanzioni occidentali. All’inizio di questa sporca guerra, i cosiddetti ribelli sostenuti dalla CIA hanno distrutto quasi il 50% delle batterie antiaeree dell’esercito siriano, migliorando così la libertà d’azione dell’aeronautica israeliana. Da allora, Israele ha effettuato centinaia di attacchi aerei sul territorio siriano nella quasi totale impunità.

È in questo contesto che Israele oggi ha assassinato un generale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica presso il consolato iraniano in Siria. Sebbene lo Stato siriano sia troppo indebolito per rispondere direttamente, questo assassinio non dissuaderà l’Iran e Hezbollah dall’attuare i loro piani post-7 ottobre. I bombardamenti erano chiaramente progettati per incitare l’asse della resistenza a deviare da una strategia in equilibrio tra confronto e cautela, e ad intensificarsi fino al punto in cui gli Stati Uniti, in quanto protettori regionali giurati di Israele, vengono coinvolti nel conflitto. Considerati i risultati dei passati omicidi di alti funzionari dell’IRGC, non c’è motivo di credere che Israele riuscirà a raggiungere questo effetto.

Il deliberato tentativo di escalation da parte di Israele alla fine si rivelerà un errore fatale. Il suo esercito non può sostenere pesanti perdite come le altre forze regionali, gran parte della popolazione ashkenazita – l’intellighenzia e l’élite della sicurezza – possiede passaporti stranieri, e la sua economia sta già soffrendo gravemente a causa dell’effetto del 7 ottobre. Sotto l’influenza del nazionalismo religioso, la classe politica israeliana è degenerata al punto da essere incapace di prendere decisioni razionali o di condurre una propaganda efficace. E l’esercito israeliano si è dimostrato incapace di raggiungere nessuno degli obiettivi dichiarati a Gaza dopo quasi sei mesi di combattimenti contro una serie di milizie assediate armate con armi di fabbricazione locale.

Guardie rivoluzionari Iraniane

Nel giro di una generazione, assisteremo a uno spostamento decisivo degli equilibri di potere nella regione e nella politica interna degli Stati Uniti, allontanandoli dagli interessi di Israele. Il processo sta accelerando a un ritmo che supera le mie aspettative prima del 7 ottobre. Oggi, lo shock devastante dell’alluvione di Al Aqsa sembra un assaggio di un colpo molto più decisivo contro il sionismo. In effetti, si avvicina il giorno in cui un conglomerato di forze prenderà l’iniziativa e – per invertire una frase di Ezechiele – eseguirà una grande vendetta su Israele con un furioso rimprovero. A quel punto, il suo unico deterrente sarà il suo arsenale nucleare segreto – e potrebbe essere rivolto all’Occidente.

Fonte: Max Blumenthal

Traduzione: Luciano Lago