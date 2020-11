Assad e Putin in video-riunione concordano una conferenza a Damasco

Prefazione

Il 27 ottobre , il Consiglio di sicurezza presieduto dal rappresentante della Federazione Russa ha tenuto una riunione per considerare simultaneamente la situazione politica e umanitaria in Siria, il che generalmente non è il caso, le due situazioni sono solitamente considerato separatamente. Il Delegato Permanente della Siria presso le Nazioni Unite ha colto l’occasione per annunciare lo svolgimento di una “Conferenza Internazionale sul Ritorno dei Rifugiati e degli Sfollati” l’11 e 12 novembre, a Damasco, in questi termini:

“L’amministrazione americana e i suoi partner nell’Unione europea stanno perseguendo le loro politiche di terrorismo economico e punizione collettiva dei popoli attraverso misure coercitive unilaterali, che impongono al mio paese. Queste misure mirano a strangolare i civili privandoli di cibo, medicine, attrezzature mediche di base e carburante, poiché impediscono la ricostruzione e il ritorno degli sfollati, a dispetto del diritto internazionale, della Carta della nostra organizzazione, degli appelli del Segretario Generale, alti funzionari delle Nazioni Unite e del Consiglio per i diritti umani sulla necessità di revocare queste misure, specialmente di fronte alle sfide poste dalla “pandemia” COVID-19 e dalla obbligo di risposta.

Vorrei informarvi della decisione del governo siriano di tenere una conferenza internazionale sui rifugiati, a Damasco, l’11 e il 12 novembre [2020]. Conferenza aperta alla partecipazione, di persona o virtualmente, di rappresentanti degli Stati membri delle Nazioni Unite e delle loro agenzie specializzate. Mira a dare seguito all’appello lanciato dal mio governo nel 2017 per il ritorno dei profughi e degli sfollati siriani, con una richiesta rivolta alla comunità internazionale e alle Nazioni Unite per sostenere il processo di rimpatrio, per creare ambiente adeguato e fornire servizi di base ai rimpatriati.

Attendiamo sinceramente la partecipazione di paesi che credono e rispettano il diritto internazionale e le disposizioni della Carta a questa conferenza, nonché il loro sostegno agli sforzi dello Stato siriano e dei suoi alleati che cercano di migliorare la situazione umanitaria e le condizioni di vita. , al fine di facilitare un ritorno dignitoso e sicuro dei siriani nella loro patria e nelle loro case. ” [1] .

Il rappresentante della Federazione Russa ha confermato questo annuncio, pur “deplorando che alcuni colleghi abbiano immediatamente screditato questa iniziativa umanitaria, sostenendo di aver ricevuto chiari segnali sul rifiuto di diversi Stati occidentali, mentre la questione del ritorno I rifugiati siriani sono sanciti dalla risoluzione 2254 (2015). ” [2] .

In allegato la traduzione integrale della risposta del presidente siriano all’appello del presidente russo riguardo a questa conferenza, durante una videoconferenza trasmessa il 9 novembre dal sito web della presidenza siriana. Sottolineiamo che le parole del signor Vladimir Putin sono tradotte dalla traduzione simultanea dal russo all’arabo. Da qui una doppia traduzione che potrebbe rivelarsi imprecisa. [Nota dell’editore].

Il presidente Vladimir Putin:

La Russia sta continuando i suoi sforzi verso una “soluzione politica duratura” nella Repubblica araba siriana e il ripristino della sua indipendenza e sovranità su tutto il suo territorio. A tal fine è importante sottolineare l’efficace lavoro svolto nell’ambito del processo di Astana dove, grazie agli sforzi congiunti dei nostri partner, abbiamo potuto ottenere molto; i focolai del terrorismo internazionale sono stati quasi eliminati con un graduale ritorno alla vita normale, in coordinamento con le Nazioni Unite.

In questa fase, siamo di fronte all’obbligo di concretizzare questa soluzione [politica], compreso il ritorno dei rifugiati e degli sfollati, in conformità con le disposizioni della risoluzione 2254 (2015). Sappiamo infatti che ci sono circa 6,5 ​​milioni di rifugiati fuori dal territorio siriano, la maggioranza dei quali è in grado di lavorare e dovrebbe, quindi, contribuire alla ricostruzione del Paese. Tanto più che il ritorno di questi profughi è nell’interesse dei paesi vicini sui quali pesano molto, oltre al fatto che i giovani sono spesso soggetti a influenze dannose che li spingono a unirsi ai terroristi.

Seguendo il nostro invito a unire i nostri sforzi per il ritorno dei rifugiati in territorio siriano, avevamo deciso di formare due squadre dei nostri due paesi per collaborare in questa direzione. Oggi, queste due squadre applicano varie misure per facilitare moralmente e socialmente questo ritorno, così che più di 850.000 rifugiati sono già tornati in Siria e più di 1,3 milioni di sfollati sono tornati alle loro case, grazie ai vostri sforzi. . Ma abbiamo ancora molto da fare e, ora che la pace è tornata nella maggior parte dei territori siriani, è imperativo continuare questi sforzi senza mai forzarne il ritorno; ogni siriano deve disporre di tutte le informazioni necessarie sulla situazione in Siria e sulle misure adottate dalle autorità siriane per garantire un ritorno sicuro.

Questo è l’obiettivo principale della “Conferenza internazionale sul ritorno dei rifugiati e degli sfollati” in programma l’11 e 12 novembre a Damasco. La Russia aiuterà a organizzare questa conferenza con l’assistenza delle Nazioni Unite e della Croce Rossa Internazionale.

La delegazione russa comprenderà rappresentanti di 35 istituzioni, che potranno consultare i loro partner siriani su questioni che rientrano nel quadro della cooperazione bilaterale tra i nostri due paesi. E questa conferenza coinciderà con la concessione di 65 tonnellate di aiuti umanitari.

Penso che dobbiamo sostenere questa iniziativa per riportare la stabilità nel paese. Spero che avremo successo. In ogni caso, stiamo facendo del nostro meglio per questo.

La ringrazio.

Presidente Bashar al-Assad:

Grazie Signor Presidente,

Sono lieto del vostro appello, soprattutto perché arriva prima della prossima Conferenza sui rifugiati e vi ringrazio per il vostro interesse per questo argomento. Una questione umanitaria per noi, per voi e per molti paesi del mondo ma che, per noi, è di importanza nazionale poiché ogni famiglia siriana è interessata.

È quindi normale che, come governo, questa questione sia diventata la prima delle nostre priorità per la fase successiva, vista la liberazione di gran parte dei nostri territori e la riduzione dei campi di battaglia, nonostante il persistere del terrorismo.

È normale che questa domanda sia diventata la prima delle nostre priorità, il che non esclude la necessità che durante questa conferenza, come lei e gli altri paesi interessati, affrontiamo la questione partendo dalle sue cause.

Come sapete, la maggior parte dei rifugiati sono coloro che sono fuggiti dal terrorismo, dall’omicidio e dalla paura; il resto è fuggito da una vita che è diventata impossibile nelle città, nei villaggi o nei quartieri a causa della distruzione delle infrastrutture. Tuttavia, sappiamo dai nostri continui contatti con un gran numero di questi rifugiati, direttamente o attraverso i paesi ospitanti che cercano di riportarli in Siria, che la maggior parte di loro è ansiosa di tornare a casa, soprattutto perché Lo Stato siriano ha notevolmente facilitato le formalità di questo ritorno, in parte a livello legislativo e in parte a livello procedurale.

Ma, a parte il terrorismo che ancora affligge alcune aree da cui provengono e dove dovrebbero tornare, il più grande ostacolo è il blocco dell’Occidente contro la Siria, il suo stato e la sua gente. Pertanto, il ritorno di questi rifugiati implica la garanzia dei bisogni primari, come acqua, elettricità, scuole per i loro figli e altri servizi di base, oltre ad affrontare il problema del riavvio della popolazione e dell’economia in modo che tornino perché la vita normale è all’orizzonte. E così, il problema è che il blocco occidentale imposto dagli Stati Uniti è un grosso ostacolo a questo ritorno.

Quanto a noi in Siria, nutriamo grandi speranze per questa conferenza e per i risultati pratici che potrebbe generare. Naturalmente, il governo siriano non è solo pronto, ma piuttosto entusiasta nell’attendere i risultati che potrebbero vedere il maggior numero di profughi rientrare nei prossimi mesi fuori dal quadro della “Riconciliazione”, visto che il più grande ostacolo è stato rimosso. Molti sostengono il governo siriano e sanno che le circostanze attuali ne impediscono il ritorno.

Abbiamo anche una grande speranza nei vostri sforzi e negli sforzi di altri paesi partecipanti, che potrebbero alleviare o addirittura revocare o rimuovere il blocco illegale e ingiusto in modo che lo Stato siriano possa adempiere ai suoi doveri nei confronti dei rimpatriati, coloro che sono già tornati e altri che lo desiderano.

Ancora una volta, Signor Presidente, colgo l’occasione per ringraziarla per gli immensi sforzi che ha compiuto personalmente, oltre agli sforzi dei funzionari russi che hanno lavorato instancabilmente per tenere questa conferenza nonostante gli ostacoli. internazionali che si frappongono. Ma la conferenza avrà luogo e gli auguriamo successo.

Credo che con la nostra cooperazione bilaterale e quella dei paesi partecipanti, questa conferenza sarà solo l’inizio della risoluzione di un problema umanitario probabilmente senza precedenti dalla seconda guerra mondiale. Ci auguriamo di poter gettare le basi per il prossimo passo verso il ritorno di questi rifugiati.

Ancora una volta, vi ringrazio per il vostro interesse per la questione e per il vostro sostegno al governo siriano nei suoi sforzi, sia nella lotta al terrorismo, nella ricostruzione o nel ritorno dei rifugiati.

Grazie a voi.

Fonte : video del 9 novembre 2011 / Sito web della presidenza siriana

Traduzione dall’arabo di Mouna Alno-Nakhal