Assad a Putin: la Russia non difende solo se stessa, ma difende anche il mondo

Il presidente Bashar al-Assad ha detto in una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin che ” la Russia non sta solo difendendo se stessa, ma difende anche il mondo “.

Il Cremlino ha riferito venerdì che il presidente siriano Bashar al-Assad aveva contattato il presidente russo Vladimir Putin, esprimendo sostegno per ” l’operazione militare russa per proteggere i civili nel Donbass “.

Il Cremlino ha affermato in un comunicato che ” Putin ha condiviso con al-Assad le sue valutazioni sull’evoluzione della situazione nel contesto delle decisioni adottate e delle azioni intraprese dalla Russia “, aggiungendo che ” Putin e Assad hanno discusso della composizione del conflitto siriano” . , in particolare il rafforzamento del processo politico nel quadro di Astana ”.

Il presidente al-Assad ha accusato i paesi occidentali del caos e dello spargimento di sangue date le loro ” politiche di egemonia “, aggiungendo che ” questi paesi stanno ricorrendo a strategie malvagie sostenendo i terroristi in Siria e i nazisti in Ucraina e in diverse regioni del mondo “.

Il presidente al-Assad ha sottolineato che ” la Siria è al fianco della Federazione Russa, perché la Russia ha il diritto di affrontare l’allargamento della NATO che è diventato una minaccia per il mondo intero e uno strumento per attuare le politiche irresponsabili dei paesi occidentali che minano la stabilità in il mondo ”.

Il presidente al-Assad ha osservato che ” l’esercito arabo siriano e l’esercito russo affrontano lo stesso nemico in Siria, ovvero l’estremismo salafita e il nazismo sobillati dagi anglo USA in Ucraina “.

Da parte sua, il presidente Putin ha affermato che “ l’operazione militare nel Donbass mira a stabilire stabilità e porre fine alle sofferenze della popolazione negli ultimi otto anni ”.

Truppe russe e siriane

Il presidente Putin ha ricordato che ” il suo Paese ha preso la decisione di usare la forza solo dopo che le autorità ucraine, sostenute dall’Occidente, hanno annunciato la loro volontà di non rispettare gli accordi ratificati dai parlamenti dei due Paesi. , e dopo che le Repubbliche di Donetsk e Lugansk hanno chiesto aiuto alla Russia ”.

Nota: Alla volontà egemonica delle potenze dominanti i popoli rispondono con la resistenza. Questo è stato dimostrato dal popolo siriano che è stato sostenuto dall’aiuto della Russia e dal fronte della resistenza costituitosi con l’Iran, Hebollah libanese e con le forze di Mobilitazione Popolari Irachene. L’insegnamento e l’esempio sono stati forniti dal generale Soleimani assassinato dagli statunitensi.

fonte: Al Manar

Traduzione e nota: Luciano Lago