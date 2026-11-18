di Luciano Lago

Il vertice di Shenzhen in Cina, prima ancora di svolgersi, dimostra alcuni punti fermi che sono essenziali:

Il fallimento della campagna occidentale per l’isolamento della Russia; La perdita del primato americano incontrastato che era stata peculiare dal 1945 agli anni 2000; La marginalità dell’Europa che si trova al di fuori di ogni potere decisionale, anche se le questioni che saranno discusse al tavolo riguardano il futuro dell’Europa; Il vertice di Shenzhen offre a Putin l’opportunità di tornare come protagonista sulla scena mondiale dopo anni di boicottaggio diplomatico da parte degli alleati occidentali dell’Ucraina; Il baricentro della geopolitica internazionale e dell’economia si è spostato in Asia e la Cina è la principale potenza economica e commerciale in ascesa che può dettare le sue esigenze di politica commerciale recepite in tutto il mondo. La grave crisi che ha colpito l’economia USA e quella europea è determinata dalle guerre che sono state scatenate dagli USA e da Israele contro l’Iran e, idirettamente, in Ucraina contro la Russia (guerra per procura). Il problema energetico è ora il principale fattore di crisi e di decrescita in tutto il mondo; spetta ai tre leader trovare una soluzione e mettere fine ai conflitti in modo accettabile. La parte perdente al tavolo del summit è l’Europa, assieme al suo stato satellite Ucraina che non ha altra possibilità che accettare le condizioni di pace proposte dalla Russia. Il summit serve principalmente al presidente Trump che può aggrapparsi a Xi Jinping ed a Putin per farsi trascinare fuori dal “cul de sac” in cui si è cacciato per essere andato a rimorchio del suo socio Netanyahu con la guerra all’Iran.

Si può presumere che un buon accordo sarebbe l’alibi che permetterebbe a Trump di avere il pretesto per sganciarsi da Israele e dal partito della guerra pilotato dall’Europa, quello che opera per prolungare il conflitto con la Russia a tempo indeterminato ed a costi insostenibili per l’Europa e per gli stessi Stati Uniti.

Il presidente Trump avrebbe l’occasione per riscattarsi e imporre la pace alle parti coinvolte, rinunciando ad attaccare l’Iran e sbarazzandosi della screditata figura di Zelensky, il fantoccio di Bruxelles e di Londra che si adopera per sabotare qualsiasi accordo con la Russia. Inoltre Trump avrebbe l’occasione anche di mettere al suo posto il cancelliere Merz e i gruppo finanziari che lo sostengono.

Alcuni commentatori definiscono questo incontro una “nuova Yalta” ma questa definizione è impropria poichè il contesto storico e geopolitico e totalmente differente rispetto a quell’evento.

Vero è che i tre leader devono affrontare le questioni più urgenti della politica globale. I temi dichiarati del vertice includono, oltre alle guerre in corso, il controllo degli armamenti nucleari, l’uso dell’intelligenza artificiale, gli attacchi informatici: in sostanza, le minacce nuove e vecchie. Nell’epoca di Yalta, i tre grandi di allora (Stalin, Roosevelt e Churchill ) si divisero il mondo in sfere di influenza e misero a punto nuove regole per l’ordine globale che sarebbero entrate in vigore dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Difficile aspettarsi qualcosa di simile dai tre leader attuali ma, visto che il mondo è dilaniato da conflitti pericolosi (dall’Ucraina all’Iran), non ci sono più regole del gioco, non esiste un sistema di sicurezza, questi potrebbero essere i primi punti da affrontare.

La questione è quella per cui bisogna prendere atto che, dall’evoluzione degli avvenimenti e dal passare dei decenni, ha preso forma un mondo multipolare dove non è più ammesso il dominio di una unica superpotenza e tanto meno situazioni di neocolonialismo. Le condizioni devono essere uguali per tutti e bisogna trovare nuove regole che devono essere rispettate in un quadro di sicurezza e stabilità che oggi è venuto a mancare.

A questo dovrebbero servire gli incontri faccia a faccia tra i leader mondiali e dobbiamo sperare che non ci sia qualcuno che voglia imbrogliare le carte.