Aspettando che le strutture occidentali si disgregano da sole

Sembra che Russia e Cina rimarranno in disparte e pazienti, aspettando che le strutture si incrinino, lo scrive Alastair Crooke.

Jeffrey Tucker, in un pezzo intitolato How Close Is Total Social and Economic Collapse?, scrive: “Le economie e le società si disgregano lentamente, poi un po’ di più, poi tutte insieme. Sembra che siamo nel periodo centrale di questa traiettoria [negli Stati Uniti in particolare]. La parte lenta è iniziata nel marzo 2020, quando i politici di tutto il mondo hanno immaginato che non sarebbe stato un grosso problema chiudere l’economia e riavviarla una volta che il virus fosse sparito”. Che bella dimostrazione del potere di un governo “guidato dalla scienza” sarebbe: la tecnocrazia sul piede di guerra.

Ma, “[n] uno di questi ha funzionato. Non puoi spegnere un’economia e un normale funzionamento sociale e poi riaccenderli come un interruttore della luce. Il solo tentativo causerà necessariamente quantità imprevedibili di rottura a lungo termine, non solo delle strutture economiche ma anche dello spirito di un popolo. Tutto ciò che sta accadendo ora riflette la disastrosa presunzione che ciò sarebbe possibile e non causare danni drammatici e duraturi. È stato il più grande fallimento della politica in un secolo”.

Tutto funziona finché all’improvviso non funziona più. Come ha detto Minsky, la stabilità genera instabilità. Il problema è che i sistemi complessi sono intrinsecamente fragili . L’ottimizzazione che li rende convenienti rimuove anche le ridondanze che li rendono resilienti. Le cose possono crollare rapidamente quando si verifica un evento imprevisto. Non solo cose; anche la psiche pubblica collettiva è un sistema fragile e complesso: non può essere riportato a quello che era semplicemente premendo il pulsante di ripristino.

Tucker vede questo essenzialmente come un fallimento di giudizio. Forse lo è, e forse non lo è, vale a dire un fallimento del giudizio nel modo in cui lo intende. Sì, la debacle della catena di approvvigionamento potrebbe non essere stata adeguatamente prevista; o l’autolesionismo che è derivato dal tentativo di disaccoppiare un’economia intrecciata onnipresente come quella cinese (cioè la distruzione dei microchip).

Ma forse la ragione per cui la strategia del vaccino non viene riconsiderata, ma è diventata una dottrina di culto su cui l’establishment ha raddoppiato i suoi sforzi, è che è stata concepita all’inizio, non solo come un mezzo per un fine, ovvero creare l’immunità di gregge attraverso i vaccini – ma anche fine a se stessa .

Visto in questo modo, possiamo percepire non solo ‘un fallimento’ – che un recupero a forma di V alla ripartenza, è stato presentato come vangelo – ma piuttosto, una serie di ‘fallimenti’ di giudizio correlati. Questi possono dare l’impressione di essere una troupe di errori erranti di analisi ben intenzionate, ma errate, sebbene in realtà siano sempre stati collegati dall’essere concepiti all’inizio come fini in sé e per sé .

La comunanza di questi ‘errori’ sta nel fatto che sono di ‘un progetto’ – di essere di un ‘genere’ – e non semplicemente di essere una serie di incidenti di errore.

La logica apparente è che ” spingendo ” quasi tutti a farsi vaccinare, si aiuterà a raggiungere l’immunità di gregge e quindi ad eliminare il virus. È il difetto simile a Tucker qui che si presumeva che i vaccini non fossero “permeabili” rispetto alle varianti; o che il vaccinato non sarebbe vulnerabile all’infezione; o che i vaccinati non porterebbero, diffonderebbero e non trasmetterebbero il virus; o che qualsiasi protezione non si degraderebbe in settimane o mesi? Forse hanno frainteso la storia della famiglia di virus della SARS (per non essere particolarmente suscettibili ai vaccini, per la loro tendenza a scivolare lateralmente nelle varianti); o poi ancora, forse la vaccinazione di massa è anche fine a se stessa?

Proteste in Europa

Niente vax, niente lavoro ? I no Vax sono diventati ‘il nemico’, esattamente nel modo in cui il filosofo Carl Schmitt disse che si suppone che il cast di un ‘nemico’ funzioni: l’assegnazione di un’etichetta così nera e così incessantemente ‘altro’ che mediazione con tali ‘mostri’ ‘ chi mette a rischio la vita degli altri diventa inconcepibile. Questo manicheismo in bianco e nero è l’essenza della politica, scriveva con approvazione Schmitt. In Italia, ad esempio, rappresentanti dell’establishment politico, medico e dei media hanno apertamente accusato i non vaccinati di essere “topi”, “subumani” e “criminali”, che meritano di essere “esclusi dalla vita pubblica” e “dal servizio di sanità nazionale”” e che meritano persino di “morire come mosche”.

È questo un altro fallimento del pensare chiaramente? L’incapacità dei leader di comprendere come tale linguaggio faccia a pezzi la società; che una società non tornerà alla normalità sociale e funzionante, direttamente sullo spegnimento dell’interruttore del Green Pass (se mai lo sarà)?

Oppure è fine a se stesso? – La vaccinazione come procura della lealtà politica – la maggioranza si definisce in opposizione polare a una minoranza demonizzata: “Mantenere l’ideologia politica sbagliata ti rende impuro”. Dovresti essere epurato.

Forse è per questo che anche l’amministrazione Biden non è preoccupata per i licenziamenti di massa (e le sue interruzioni economiche) – perché aiuta a purificare il paese dai recalcitranti sostenitori di Trump?

Più ovviamente, il “progetto di inverdimento” frettoloso legato a una dichiarata “emergenza climatica” è una controparte della chiusura e del difetto del vaccino. Sembra che questo sia stato immaginato allo stesso modo come semplice: il mondo passerebbe dall’energia sporca a quella pulita, attraverso “mandati” di carbonio che eliminerebbero la dissolutezza del carbonio sia personale che collettiva. E l’economia sarebbe stata riavviata dopo che 150 trilioni di dollari erano stati spesi per le rinnovabili verdi. Un’altra dimostrazione del potere dei governi “guidati dalla scienza”, gestiti da esperti, presumibilmente non contaminati da faziosità o aspettative di guadagno personale.

Ancora una volta, non funziona: non puoi semplicemente “spegnere” un’economia basata sui combustibili fossili e poi riaccenderla, poco dopo, come un “zero netto” verde.

Possiamo, da un lato, percepire questo come un semplice fallimento nell’apprezzare gli impedimenti pratici che hanno dato al mondo la sua crisi energetica e i suoi concomitanti enormi aumenti dei costi per i consumatori – sebbene innescati, ci viene detto, da una pura preoccupazione per salvare il pianeta.

O, d’altra parte, anche il mandato sul carbonio è fine a se stesso? ovvero il passaggio a una classe dirigente tecnocratica globale e il trasferimento di strumenti politici chiave dal livello nazionale a quello sovranazionale? Se è così, anche questo non funziona. I costi sociali dello shock dei prezzi dell’energia si ripercuoteranno sulla politica e causeranno ulteriori rotture nell’economia.

E il relativo passaggio dalla gestione economica tradizionale alla teoria monetaria moderna (MMT) – che si è sovrapposto alla chiusura della pandemia – è una semplice coincidenza derivante dalla necessità di agire per proteggere le persone durante la crisi di Covid? Uno che ha visto la “creazione” da parte delle banche centrali di 30 trilioni di dollari di liquidità iniettata nelle economie, come supporto alla pandemia. Si trattava quindi solo di uno sfortunato misconoscimento dei rischi di generare inflazione (non transitoria) che impoverirebbe i consumatori e forse provocherebbe una recessione economica?

O, anche fine a se stesso , concepito all’inizio come il carburante per aerei che finanzierebbe la transizione dal capitalismo individualista iperfinanzializzato (che è riconosciuto anche dai tecnocrati come non più sostenibile), a una società azionaria managerialismo che sposterebbe in gran parte i diritti di proprietà individuali, a favore di più ampie visioni ESG, sociali, ambientali e di diversità del corporativismo degli azionisti?

Già nel 1941, James Burnham in The Managerial Revolution sosteneva che il vecchio paradigma del lavoro contro il capitalismo era superato; che l’evoluzione progressiva avrebbe fatto passare il mondo dalla dialettica capitalista-socialista a una nuova sintesi – una struttura organizzativa composta da una classe dirigente tecnocratica d’élite – un tipo di società che era sia “socialista” (ESG e wake), ma anche corporativa imprenditoriale. Sarebbe stato guidato da esperti che comprendevano problemi al di là della comprensione del pubblico. Burnham credeva che questo fosse in procinto di sostituire il capitalismo su scala mondiale (‘Davos’ lo chiama corporativismo degli azionisti oggi).

Questo ha un fine in sé? Certo, la classe oligarchica d’élite è preservata e controlla denaro e credito, anche se ora a livello sovranazionale (cioè la BCE pratica un rigoroso razionamento del credito per le aziende, secondo le proprie dottrine Green). Ma neanche questo funziona così bene: stiamo vivendo sia uno ‘shock dei prezzi’ energetico, sia un’inflazione dirompente (più rotture).

Anche sul piano geopolitico internazionale le cose non sembrano funzionare. Il Team Biden afferma di volere una “competizione gestita” con la Cina, ma perché allora inviare Wendy Sherman (che non è nota per le sue capacità diplomatiche) in Cina come inviato di Biden? Perché c’è stato questo continuo truciolo alla politica “One China” del 1972 con una serie di piccole mosse apparentemente innocue su Taiwan se il Team Biden vuole una concorrenza contenuta (quello che ha detto di volere in una recente chiamata con il presidente Xi), ma vacilla, di volta in volta, per instaurare una relazione seria?

Il Team non capisce che non sta “contenendo” la competizione, ma piuttosto giocando con il fuoco, attraverso le sue “allusioni opache” che gli Stati Uniti potrebbero sostenere l’indipendenza di Taiwan?

E poi, perché tra tutte le persone, mandare una Victoria Nuland a Mosca, se la competizione con Mosca doveva essere tranquillamente “bilanciata” come sembrava segnalare il faccia a faccia di Biden con Putin a Ginevra? Come Sherman, la Nuland non è stata accolta ad alto livello, e la sua reputazione di “incendiari dolosa del Maidan” l’ha preceduta ovviamente a Mosca. E perché decimare la rappresentanza diplomatica russa al quartier generale della NATO, e perché il segretario Austin parla in Georgia e in Ucraina della “porta aperta” della NATO?

C’è una logica nascosta in questo, o questi inviati sono stati inviati intenzionalmente come una sorta di gesto provocatorio per sottolineare chi è il capo (ad esempio l’America è tornata!)? Questo è noto a Washington come “diplomazia della capitolazione”: ai concorrenti vengono presentati solo i termini della loro capitolazione. Se è così, non ha funzionato. Entrambi gli inviati sono stati effettivamente invitati a fare i bagagli e le relazioni di Washington con questi stati chiave sono degradate quasi allo zero.

L’asse Russia-Cina è giunto alla conclusione che un discorso diplomatico educato con Washington è come l’acqua sul dorso di un’anatra. Gli Stati Uniti ei suoi protetti europei semplicemente non ascoltano ciò che Mosca o Pechino dicono loro – quindi qual è il punto di parlare con gli americani “con le orecchie di latta”? Risposta: nessuno.

Tucker ha scritto in merito ai blocchi della pandemia che “tutto ciò che sta accadendo ora riflette la disastrosa presunzione che [continuare] a fare ciò [che stava già facendo] sarebbe possibile e non causare danni drammatici e duraturi. È stato il più grande fallimento della politica in un secolo”. È vero anche per la politica estera americana (cioè la diplomazia della capitolazione)?

Si presume che il modo per l’America di mantenere il primato globale sia continuare a seguire la Cina su Taiwan e sulla sua politica One China; e per inseguire la Russia sull’adesione alla NATO per l’Ucraina? E che ripetuti accenni a rapporti bilaterali con un Biden folk sono tutto ciò che è necessario per fermare gli eventi che vanno fuori controllo?

Tutto questo inseguimento e provocazione è semplicemente il Team Biden che giudica male quanto Cina e Russia siano serie sul “significato” delle loro Linee Rosse, o è fine a se stessa? (Per inciso, Burnham era chiaro che molte guerre avrebbero dovuto essere combattute prima che una società manageriale potesse prendere pienamente piede. Queste guerre avrebbero portato alla distruzione di stati nazionali sovrani, in modo tale che solo un piccolo numero di grandi nazioni sarebbe sopravvissuto, culminando nei nuclei di tre ‘superstati’. Burnham credeva che “la sovranità sarà limitata ai pochi superstati”.)

Hanno deciso tutto loro?

La domanda iniziale di Tucker, dovremmo ricordare, era Quanto è vicino il collasso sociale ed economico totale? Il nostro punto in questo pezzo è che questa litania di fallimenti sono collegati dall’essere concepiti all’inizio, come fini in sé e per sé . E in un modo o nell’altro, nessuno funziona. Quindi è un perfetto raduno di tempesta?

La comunanza di questi distinti “errori” risiede nel loro essere “un progetto” – un colpo di stato furtivo degli strumenti politici e delle strutture di responsabilità pubblica, a livello nazionale, e il loro trasferimento al piano sovranazionale (noto anche come Re-Set ). Derivano, tutti, dal culto del managerialismo tecnocratico. In ultima analisi, Tucker ha ragione: nel perseguimento di questo progetto, e del suo gregge di sottoinsiemi fallimentare, “il solo tentativo causerà necessariamente quantità imprevedibili di rotture a lungo termine, non solo delle strutture economiche ma anche dello spirito di un le persone”.

I culti storicamente sono sprezzanti della fragilità nei sistemi complessi. Sono focalizzati sui mezzi per ‘fini’. Non vedrebbero necessariamente le ‘rotture’ di Tucker nemmeno come rotture. Gli atteggiamenti e i comportamenti umani – cioè le persone – sono visti come un ostacolo e, come Biden avverte ripetutamente, “se le persone non aiutano, devono evitare le regole sui vaccini… togliersi di mezzo dalle persone che fanno la cosa giusta ”.

Sembra che Russia e Cina, vedendo tutto questo, rimarranno in disparte e pazienti, aspettando che le strutture si incrinino.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago